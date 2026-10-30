Calendario de la SEP: cuántos megapuentes quedan en el año y cuándo inician las vacaciones de diciembre

Las y los alumnos de prescolar, primaria y secundaria iniciaron un megapuente este viernes 30 de octubre; no obstante, no es el único que queda este 2026, el Calendario Escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) aún establece algunos días de descanso este año.
También te presentamos el inicio de las vacaciones de diciembre y los descansos que llegarán en 2027.
Próximo megapuente de la SEP
De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, en esta recta final del año, aún quedan 2 fines de semana largos:
- Sábado 14 de noviembre al lunes 17 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana.
- Viernes 27 de noviembre al domingo 29 de noviembre, por la junta de Consejo Técnico mensual.
¿Cuándo inicial las vacaciones de diciembre?
Las primeras vacaciones del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP, iniciarán el próximo:
- Lunes 21 de diciembre de 2026 y concluirán el miércoles 6 de enero de 2027.
Asimismo, en primavera de 2027 llegará el descanso de dos semanas correspondiente a Semana Santa:
- Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027.
Otros días de descanso en 2027
Con el fin de 2026 y el comienzo de 2027, podríamos poner sobre la mesa los próximos días de descanso que establece la SEP en su calendario oficial:
- Viernes 29 de enero
- Lunes 1 de febrero
- Viernes 26 de febrero
- Lunes 15 de marzo
- Viernes 30 de abril
- Miércoles 5 de mayo
- Viernes 28 de mayo
- Viernes 25 de junio
Del viernes 29 de enero al lunes 1 de febrero, llegará el primer fin de semana largo de 2027. La mayoría de los descansos son establecidos por las juntas de Consejo Técnico.
El Ciclo Escolar 2026-2027 está programado a terminar el viernes 9 de julio, no obstante, puede tener algunas modificaciones por indicaciones de las autoridades a cargo.
Vacaciones de invierno en la UNAM, UAM e IPN
La SEP no será la única institución que otorgará vacaciones de esta recta final del año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAN) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) tienen marcado en su calendario el periodo vacacional de la siguiente manera:
- UNAM: del lunes 14 de diciembre al lunes 1 de febrero.
- UAM: del lunes 14 de diciembre al viernes 15 de enero.
- IPN: del lunes 21 de diciembre al viernes 22 de enero.