Calendario de la SEP: cuántos megapuentes quedan en el año y cuándo inician las vacaciones de diciembre (Margarito Pérez Retana)

Las y los alumnos de prescolar, primaria y secundaria iniciaron un megapuente este viernes 30 de octubre; no obstante, no es el único que queda este 2026, el Calendario Escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) aún establece algunos días de descanso este año.

También te presentamos el inicio de las vacaciones de diciembre y los descansos que llegarán en 2027.

Próximo megapuente de la SEP

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, en esta recta final del año, aún quedan 2 fines de semana largos:

Sábado 14 de noviembre al lunes 17 de noviembre , por el aniversario de la Revolución Mexicana.

, por el aniversario de la Revolución Mexicana. Viernes 27 de noviembre al domingo 29 de noviembre, por la junta de Consejo Técnico mensual.

¿Cuándo inicial las vacaciones de diciembre?

Las primeras vacaciones del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP, iniciarán el próximo:

Lunes 21 de diciembre de 2026 y concluirán el miércoles 6 de enero de 2027.

Asimismo, en primavera de 2027 llegará el descanso de dos semanas correspondiente a Semana Santa:

Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027.

Otros días de descanso en 2027

Con el fin de 2026 y el comienzo de 2027, podríamos poner sobre la mesa los próximos días de descanso que establece la SEP en su calendario oficial:

Viernes 29 de enero

Lunes 1 de febrero

Viernes 26 de febrero

Lunes 15 de marzo

Viernes 30 de abril

Miércoles 5 de mayo

Viernes 28 de mayo

Viernes 25 de junio

Del viernes 29 de enero al lunes 1 de febrero, llegará el primer fin de semana largo de 2027. La mayoría de los descansos son establecidos por las juntas de Consejo Técnico.

El Ciclo Escolar 2026-2027 está programado a terminar el viernes 9 de julio, no obstante, puede tener algunas modificaciones por indicaciones de las autoridades a cargo.

Vacaciones de invierno en la UNAM, UAM e IPN

La SEP no será la única institución que otorgará vacaciones de esta recta final del año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAN) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) tienen marcado en su calendario el periodo vacacional de la siguiente manera: