Sheinbaum propone llevar a Cuauhtémoc Cárdenas a la Rotonda de las Personas Ilustres

Funeral de Cuauhtémoc Cárdenas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso trasladar los restos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a la Rotonda de las Personas Ilustres, ubicada en el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México, como reconocimiento a su trayectoria política y su papel en la historia democrática del país.

Durante el homenaje de cuerpo presente realizado en el Palacio de Bellas Artes, la mandataria señaló que la propuesta ya fue planteada a la secretaria de Gobernación, aunque precisó que deberá pasar por un comité de evaluación y contar con la autorización de la familia.

Sheinbaum destacó la decisión de Cárdenas de romper con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1987 y emprender una nueva ruta política con el respaldo de diversos sectores de la población. Además recordó también la defensa del resultado electoral de 1988, cuando el ingeniero contendió por la Presidencia de México.

“Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es un hombre valiente. Está en la historia de México”, expresó la presidenta al plantear el reconocimiento póstumo.

Cárdenas, quien murió a los 92 años, fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), candidato presidencial en tres ocasiones y primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal.