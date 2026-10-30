Prórroga de 45 días sin intereses: así es el nuevo beneficio que brinda Monte de Piedad

Nuevo beneficio de Monte de Piedad. TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 07OCTUBRE2026.- Tras 364 días de huelga, las oficinas del Nacional Monte de Piedad en Toluca reabrieron sus puertas. Desde muy temprano, los pignorantes formaron una larga fila para reactivar sus operaciones prendarias. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Tras la reapertura de sus sucursales el pasado 7 de octubre, Nacional Monte de Piedad anunció una prórroga de 45 días naturales sin intereses adicionales para los clientes que mantienen artículos empeñados y que resultaron afectados por la suspensión de operaciones durante la huelga de trabajadores.

¿En qué consiste la prórroga de 45 días sin intereses de Monte de Piedad?

El beneficio permite que determinados clientes de Nacional Monte de Piedad dispongan de 45 días naturales para realizar operaciones relacionadas con sus artículos empeñados, sin que se generen intereses adicionales durante ese periodo.

La prórroga comenzó el 7 de octubre de 2026, fecha en la que la institución reanudó sus actividades después de la huelga que mantuvo suspendidas las operaciones durante aproximadamente un año.

Durante este periodo, los beneficiarios podrán realizar tres operaciones:

Refrendo: pagar los intereses correspondientes para renovar el plazo de su empeño.

pagar los intereses correspondientes para renovar el plazo de su empeño. Desempeño: liquidar el adeudo para recuperar el artículo empeñado.

liquidar el adeudo para recuperar el artículo empeñado. Reempeño: realizar una nueva operación de préstamo utilizando el artículo como garantía, conforme a las condiciones de la institución.

¿Quiénes pueden acceder a la prórroga de Monte de Piedad y cuándo termina?

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Tener un artículo empeñado antes del 1 de octubre de 2025.

Haber realizado el último movimiento del contrato antes del 6 de mayo de 2026.

Contar con un artículo disponible para realizar la operación correspondiente.

Realizar el refrendo, desempeño o reempeño dentro del periodo establecido.

La fecha límite para aprovechar la prórroga será el sábado 21 de noviembre de 2026.

¿Qué otros beneficios ofrece Monte de Piedad además de la prórroga?

Además de la prórroga de 45 días, Nacional Monte de Piedad anunció otras medidas para sus clientes: