¿Quién es Silvano Aureoles, el ex gobernador de Michoacán vinculado al CJNG y que huyó a EU

Silvano Aureoles (Daniel Augusto)

Uno de los ejes centrales del actual gobierno es el combate a la corrupción y la “cero impunidad” para figuras políticas que hayan incurrido en este tipo de actos. Tal es el caso de Silvano Aureoles, a quien ya se le giró una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República a quien se le acusa de administración fraudulenta y de presuntamente haberse fugado con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Quién es Silvano Aureloes?

Silvano Aureoles Conejo es un político mexicano afiliado al Partido de la Revolución Democrática. Nacido en 1965 en Carácuaro, Michoacán, es ingeniero agrónomo de formación, desarrolló su carrera pública principalmente en el ámbito legislativo y en la política estatal, hasta convertirse en gobernador de Michoacán entre 2015 y 2021.

Inició su carrera en organizaciones campesinas y posteriormente ocupó diversos cargos en el servicio público. Fue presidente municipal de Zitácuaro, diputado federal y senador de la República, donde participó en comisiones clave relacionadas con desarrollo rural, recursos hidráulicos y política agraria. Uno de sus momentos más relevantes a nivel nacional fue cuando se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados entre 2014 y 2015, lo que consolidó su perfil dentro del PRD.

¿Por qué Silvano Aureoles tiene una orden de aprehensión en su contra?

Tras dejar el cargo de gobernador de Michoacán, Aureoles fue objeto de diversas investigaciones por presuntos actos de corrupción. Autoridades federales y estatales han señalado su posible participación en delitos como peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Uno de los casos centrales es el relacionado con la construcción de siete cuarteles policiales durante su gobierno, donde se investiga un presunto desvío de miles de millones de pesos mediante contratos irregulares.

Además, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que Aureoles habría recibido apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para salir del país tras emitirse órdenes de aprehensión en su contra.

De acuerdo con estas investigaciones, el grupo criminal habría facilitado su traslado desde Jalisco hacia el norte de México e incluso al extranjero. Sin embargo, estas afirmaciones forman parte de líneas de investigación oficiales y no constituyen, hasta el momento, una resolución judicial definitiva que acredite vínculos directos.