Entraron como delincuentes y salieron de prisión como abogados; son factor de reinserción social

CDMX — Carlos Enrique Rodríguez Pérez fue encarcelado, en 2005, sin haber cometido ningún delito, además de que fue torturado. Y en su primera noche en prisión se hizo una pregunta: ¿Por qué estoy aquí si yo no hice nada? Pero sin respuestas, asumió que esa era su realidad y decidió estudiar.

Entró en la universidad a estudiar derecho, y fue persuadido por una autoridad de la prisión, en la que pasó 13 años, que no estudiara, porque estudiar por más de dos años “hacía daño”.

Los libros dentro de prisión son armas, porque quien piensa se defiende y cuestiona. “La educación en prisión es sumamente peligroso”, enfatizó Hernández.

El hoy abogado ignoró esa voz, y tiempo después él mismo pudo elaborar su propio amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sólo así, con su autodefensa legal, pudo demostrar su inocencia y salir absuelto tras 13 años encarcelado.

“Pero la reinserción social no es un beneficio, es un proceso que exige oportunidades reales. Y preguntó, ¿existe realmente la reinserción social cuando no existen oportunidades?”

En su ponencia titulada ‘La reinserción social, una visión interna’, el experto compartió que pese a todos los esfuerzos que hizo dentro de la cárcel, desde estudiar, ayudar a otros internos, trabajar, ejercitarse, para obtener beneficios y para salir de prisión se le desconocieron como a muchas personas encarceladas.

“Durante mi tiempo en prisión vi llegar a muchos jóvenes, jóvenes con miedo, con rabia, con sueños. Al principio todos esos jóvenes quieren cambiar, trabajar, estudiar y superarse, pero cuando ellos entienden que no obtendrán beneficios, dejan de intentarlo. Y cuando alguien deja de intentarlo el vacío que deja la esperanza se llena de delito. Vi a jóvenes que se fueron por el lado de la violencia. Vi que el encierro se iba por el lado de la delincuencia, y el encierro sin transformar no es justicia, es abandono”, expuso.

César Enrique reprochó que a un joven al que defendió ya como abogado, del que se hizo su amigo en la cárcel, se le negó el beneficio de la libertad porque “no muestra arrepentimiento”, así lo dijo el juez en audiencia, pero cómo demostrar arrepentimiento si eres inocente.

El abogado señaló que la reinserción social no debe sólo depender del interno, sino que el Estado debe estar presente con salud, educación y deporte, para que se cumpla la Ley de Ejecución Penal, que obliga a cumplir con un reglamento, pero las fallas dentro del sistema penal mexicano hacen imposible de llevar a cabo.

“La reinserción social no es un privilegio. Es un derecho humano, y las autoridades deben entender esto, cuando se cree en la capacidad del ser humano de transformar hay reinserción social”.

El abogado apuntó hacia sus colegas y a quienes están en formación en esta asignatura al pedirles que reflexionen que si la abogacía para ellos no tiene el propósito de poner los derechos humanos por delante y cumplir con una verdadera función social, no es ahí donde deben estar.

En el foro nutrido por integrantes de Colibres, fundada por Dafne Selene González Rivera, en el que también participó Carlos Enrique Rodríguez Pérez, director jurídico de la asociación, el diputado Gildardo Pérez destacó el emprendimiento y la capacitación jurídica que se brindan a las familias que más lo requieren en la defensa de sus internos en los penales.

González Rivera señaló que en Colibres creen en esa justicia que no castiga dos veces, que repara, incluye y transforma. “Nuestro trabajo se orienta a convertir la injusticia en segundas oportunidades, contribuyendo a la construcción de una sociedad más consciente, humana y justa”.

En este encuentro se abordó la sicología como elemento de reinserción social. También, distintos enfoques relacionados con la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el reto que enfrenta la reinserción social en el país, lo que permitirá comprender mejor la importancia de generar condiciones que sean reales y efectivas para este efecto.