México, también en deuda en justicia reparativa para afromexicanos por trata trasatlática, dice diputada ante resolución de la ONU

CDMX — México también está obligado a saldar deuda en justicia reparativa para afromexicanos por trata trasatlática ante resolución de la ONU que califica la trata transatlántica de esclavos y la esclavización racializada de africanos como “el crimen de lesa humanidad más grave”, destacó la diputada morenista que pertenece a esa comunidad asentada en Guerrero, una de las más grandes que existen en el país.

La legisladora afromexicana puntualizó que el llamado de la ONU no puede ser ignorado por México, una nación de profunda herencia afrodescendiente, por lo que es momento de fortalecer políticas públicas que combatan el racismo sistémico y estructural, además de reconocer la historia de las y los afrodescendientes en los sistemas educativos y promover la justicia social desde una perspectiva intercultural, antirracista e interseccional.

Esta resolución, enfatizó Castro, también señala que las mujeres afromexicanas y afrodescendientes fueron víctimas de violencias específicas, como la explotación sexual y la reproducción forzada, un tema del cual se habla muy poco. “Entonces, reconocer esto es fundamental para construir políticas de reparación que sean integrales”.

La legisladora resaltó: “Es imprescindible hablar de memoria, no puede haber justicia sin memoria, ni igualdad sin reparación. Desde este espacio, y como diputada federal afromexicana, reitero mi compromiso de seguir impulsando una agenda legislativa que coloque en el centro a las personas afromexicanas y afrodescendientes y sus derechos humanos, que combata las desigualdades históricas y que contribuya a saldar esta deuda pendiente”.