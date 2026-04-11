Pensión Bienestar mayo-junio 2026: fechas tentativas de pago y calendario para adultos mayores (Imagen.generada con IA)

Miles de beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores están a la espera del próximo depósito correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026. Ante la cercanía de las fechas, ya circula un calendario tentativo que da una idea clara de cuándo podría llegar el apoyo económico.

El pago es uno de los más esperados, ya que llega después del periodo de Semana Santa y representa un respaldo para cubrir gastos básicos o deudas acumuladas. Sin embargo, autoridades recomiendan mantenerse atentos a la confirmación oficial para evitar confusiones.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar mayo-junio 2026?

De acuerdo con la dinámica habitual de la Secretaría del Bienestar, los pagos suelen iniciar en los primeros días del mes correspondiente. Para este bimestre, se prevé que los depósitos comiencen entre el 4 y el 8 de mayo.

Este ajuste en fechas responde a que el 1 de mayo es día de descanso obligatorio, lo que suspende actividades en el país y recorre el inicio de los depósitos.

Calendario tentativo de pagos por apellido

Como en periodos anteriores, los depósitos se realizarían de forma escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de evitar saturaciones en sucursales del Banco del Bienestar.

El calendario tentativo quedaría de la siguiente forma:

4 de mayo: A

5 de mayo: B

6 y 7 de mayo: C

8 de mayo: D, E, F

11 y 12 de mayo: G

13 de mayo: H, I, J, K

14 de mayo: L

15 y 19 de mayo: M

20 de mayo: N, Ñ, O

21 de mayo: P, Q

22 y 25 de mayo: R

26 de mayo: S

27 de mayo: T, U, V

28 de mayo: W, X, Y, Z

Es importante considerar que este calendario no es oficial y puede presentar cambios una vez que sea confirmado por las autoridades.

¿Cuánto depositan a los adultos mayores?

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar reciben un monto de 6,400 pesos bimestrales, el cual se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Este apoyo económico forma parte de los programas sociales dirigidos a adultos mayores en México, con el objetivo de garantizar un ingreso básico.

Recomendaciones al cobrar la Pensión Bienestar

Las autoridades sugieren a los beneficiarios no acudir el primer día de pago para evitar largas filas en sucursales.

También recomiendan revisar el saldo mediante cajeros automáticos o aplicaciones bancarias, con el fin de facilitar el proceso y evitar contratiempos.

Finalmente, se insiste en consultar únicamente información oficial de la Secretaría del Bienestar para conocer las fechas definitivas y evitar caer en rumores.