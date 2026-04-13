El Instituto Matías Romero

Instituto Matías Romero

Creado hace 51 años, el Instituto ha cumplido con éxito, sus responsabilidades y ha estado encabezado por personalidades muy distinguidas de la Academia y de la Diplomacia. Su creación fue consecuencia de la evolución del concepto mismo de la diplomacia como un ejercicio profesional que debería ser considerado de manera independiente y que se formaría con los insumos y conocimientos de otras disciplinas que le eran cercanas.

Tuve el privilegio de ser nombrado al frente del Instituto y acepté este encargo, porque estaba convencido de su importantísima función y al mismo tiempo, porque el Doctor De La Fuente por su notable experiencia universitaria, conocía en profundidad el valor de la enseñanza como la mejor garantía de la calidad de la prestación de un servicio profesional indispensable para nuestro país.

El Canciller De La Fuente estuvo siempre cerca de nuestras tareas y con ese impulso el Instituto ha vivido un periodo de fortalecimiento y ampliación de sus labores. Mencionaré a continuación tan solo algunas de las tareas que hemos emprendido en estos meses.

Ante la necesidad de fortalecer nuestro Servicio Exterior la Academia Diplomática se concentró en la atención del primer concurso de ingreso del área diplomático-consular. Este concurso era indispensable para cubrir vacantes y no había sido convocado en 4 años. Como consecuencia de esta iniciativa ingresaron al Servicio noventa y nueve personas como agregadas y agregados diplomáticos que se han incorporado ya en áreas estratégicas.

Este fue el primer concurso donde se incorporó la acción afirmativa en materia de igualdad sustantiva, consistente en ofrecer hasta dos de cada tres lugares a mujeres. Esta acción forma parte de un programa más amplio para lograr la paridad de género en el Servicio Exterior Mexicano.

De igual importancia ha sido la atención de aspiraciones de superación por parte de integrantes del Servicio y al mismo tiempo poder cumplir con su permanente capacitación. Por ello, estamos atendiendo ahora dos concursos de ascenso, tanto para la rama Diplomático-Consular como para la TécnicoAdministrativa. Estos concursos incorporan también acciones afirmativas para ofrecer un número mayor de plazas a las mujeres concursantes en cada rango.

Con la finalidad de ofrecer una preparación adecuada a las personas designadas como titulares de representaciones de México en el exterior que no pertenecen al Servicio Exterior Mexicano de carrera, el Canciller promovió la adopción de lineamientos que formalizan y estructuran la capacitación que deben recibir de forma obligatoria las personas favorecidas por estos nombramientos.

Además de las acciones antes señaladas, el Instituto Matías Romero promovió la impartición de conferencias y sesiones de formación alrededor de temas que recogen los valores del humanismo mexicano, las comunidades indígenas y así como los afrodescendientes y la diáspora mexicana en el exterior.

Desde 2024 contamos con un modesto Centro de Investigación Internacional que está ampliando su radio de acción al fortalecer sus relaciones con numerosas instituciones académicas de nuestro país que imparten la cátedra de Relaciones Internacionales. En particular, destacan el convenio entre la UNAM y la SRE firmado en diciembre de 2024, en el marco del 50 aniversario del Instituto y el acuerdo con El Colegio de México, suscrito el 30 de marzo de 2026. Como resultado del acuerdo establecido con nuestra Universidad Nacional el Instituto ha organizado conferencias de análisis enfocadas en los temas más importantes de nuestra Política Exterior.

Esta colaboración con la creciente comunidad académica ha fortalecido además los cursos de enseñanza y la capacitación que ofrecemos a los miembros del Servicio Exterior.

Tomando en cuenta la importancia que han cobrado en nuestro tiempo los temas de seguridad en nuestras Relaciones Internacionales, el Instituto ha estrechado su vinculación con los centros de estudios estratégicos de las secretarías de Defensa y Marina. El diálogo entre diplomáticos con los cuadros dirigentes de nuestras fuerzas armadas nos complementa y enriquece recíprocamente. En ese espíritu, se lleva adelante ahora un muy importante curso en Seguridad Nacional y Política Exterior CODENAL-IMR que se imparte de manera sincrónica en línea a 25 personas diplomáticas y a 25 militares.

Por último, estamos involucrados en la preparación de un curso de capacitación y formación del personal diplomático en todas nuestras Embajadas y Consulados para promover de una manera más eficaz nuestras relaciones económicas, especialmente la captación de inversiones extranjeras.

En todo momento, hemos tenido presente que la educación que impartimos no solo transmite conocimientos como lo hacen otras Instituciones, sino también inculcamos valores.

Las tareas que he resumido no son ampliamente conocidas por que no están destinadas a nuestra publicidad, sin embargo, constituyen una importante contribución a la defensa y promoción de nuestro país en el extranjero.