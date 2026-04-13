Entrevista con Michelle Fridman: La estrategia de turismo que no intenta ocultar problemas de seguridad pública, pero que ataja las fake news

Michelle Fridman

A dos meses de la caída del Mencho, el criminal más sanguinario del país y que se había apropiado del nombre de Jalisco para bautizar a su cártel, la primera prueba para el sector turístico se presentó en la Semana Santa. Guadalajara, indica la secretaria de Turismo jalisciense Michelle Fridman, está recuperada en cuanto a flujo de visitantes y hay indicios positivos para Vallarta.

Las siguientes pruebas están a la vuelta de la esquina con el Tianguis Turístico de Acapulco, además de los congresos a realizarse en Jalisco en próximos meses, para finalmente desembocar en el Mundial de Futbol.

La estrategia de Fridman para contrarrestar el efecto Mencho es llevar información verificable y presentarla ante gobiernos y operadores del sector en países desde los que llegan los principales flujos de visitantes. Estuvo en Canadá y en Estados Unidos para ello.

Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo del estado de Jalisco, en plática telefónica con Crónica, habló de lo que significa trabajar en este sector en este momento.

–¿Cómo presentarán a Jalisco en el Tianguis Turístico de Acapulco (27 al 30 de abril)?

–Haremos un muy buen uso del 50 aniversario del Tianguis Turístico, vamos con todas nuestras diferentes regiones, por ejemplo, ofreciendo demostraciones de tequila y de raicilla de nuestras distintas casas productoras, Cuervo, Tequileño, Tres Gallos entre ellas; vamos a hacer esa gala de nuestros destilados.

Vamos a tener diferentes intervenciones con socios comerciales, aerolíneas, haciendas mayoristas, presentaciones culturales: Traemos 35 agendas distintas con expositores dentro del Stand de Jalisco, de Puerto Vallarta, Costa Alegre, de Guadalajara y de Pueblos Mágicos. Estamos esperando más de mil 500 citas

Y estaremos aprovechando también el Tianguis para hablar de nuestro año de mundial.

–¿Cómo se hace para contrarrestar el temor que puede surgir en el turista, en el visitante, que ve noticias como de lo sucedido después de la captura del Mencho?

–La realidad es que tenemos que trabajar en forma y en fondo, no podemos solamente salir a decir que Jalisco es seguro. A raíz del 22 de febrero no hemos dejado de trabajar ni un día en recuperar la confianza, pero también los estándares de seguridad de nuestros destinos. Voy regresando a una gira muy intensiva por Canadá, en donde estuvimos reunidos con aerolíneas, con agencias, con el gobierno para revisar las alertas de viaje y lo que estamos haciendo es, primero, llevar información fidedigna.

Uno de los grandes retos que enfrentamos fue la cantidad de desinformación que se dio, con una cobertura de muchas notas falsas, incluso imágenes creadas con inteligencia artificial, que agravaron mucho una crisis que sí sucedió, pero no en esas magnitudes. Lo que hemos hecho ha sido llevar mucha información, abrir las puertas a cualquier duda, a cualquier cuestionamiento, no tenemos pues miedo de hablar de lo ocurrido: Sí ocurrió, sí se esperaba una reacción de proporciones esperadas por la captura del criminal más buscado a nivel mundial; pero también es importante saber decir que se recuperó la normalidad de nuestros destinos en sólo 48 horas, al igual que la totalidad de nuestra conectividad, de nuestra movilidad, la operación de los establecimientos turísticos; que se retiraron las alertas de viaje en 72 horas, tanto en Estados Unidos como en Canadá, como el propio semáforo estatal y que la Presidenta Sheinbaum junto con el gobernador Lemus anunciaron un dispositivo adicional de seguridad bajo el plan Kukulkán.

Cuando preguntan si son seguros nuestros destinos, yo les digo que son más seguros incluso de lo que eran antes del 22 de febrero.

Estamos haciendo mucha promoción sobre todo en los mercados más golpeados derivado de esta crisis, que suele ser Norteamérica, que es muy sensible a este tipo de noticias.

Yo creo que, al final de cuentas, lo que nos toca es cerrar las crisis. Pongo un ejemplo, la alerta de viajes de Canadá regresó a la normalidad en los primeros días, sin embargo, la cadena productiva turística canadiense no lo sabía, entonces la gira que hicimos fue importantísima para conectar esa información entre quienes venden nuestros destinos en Canadá. A veces nada más se trata de cerrar las crisis, que no se queden abiertas.

–Hablar de los eventos de febrero sería algo que hace algunos años no se hubiera considerado acertado, probablemente se hubiera optado por que el tema fuese lo menos mencionado posible...

–Yo creo que eso es un error. He tenido la fortuna de trabajar en manejo de crisis para distintos políticos muchos años y creo que un error que cometemos es creer que no podemos hablar de los temas, como si tuviéramos, digamos, que agachar la cabeza. Yo creo que hay mucho que se tiene que salir a decir.

Las crisis se tienen que enfrentar, sobre todo cuando son reales. Obviamente, todo el tiempo, estamos sujetos a crisis mediáticas y hay algunas que no tienen sustento y es mejor dejarlas pasar. Pero es importante dar la cara como destino turístico y decir qué sí es cierto, qué no es cierto y sobre todo cómo lo vamos a solucionar.

Es algo muy importante. En esta crisis, Jalisco ha dado la cara en todo momento. Hemos explicado qué sí sucede, qué no sucede y cómo la gente se puede sentir segura.

Yo te puedo decir que hoy me siento muy contenta de ver a un Puerto Vallarta con muchos extranjeros, terminando la temporada alta y reiterando que quisieran seguir visitando Puerto Vallarta.

–¿Y cómo nos fue en Semana Santa, ya tenemos datos previos o datos consolidados?

–Estamos esperando a que cierre esta segunda semana. La verdad que hemos notado una muy buena recuperación después del incidente, que sin duda registró una caída esperada durante el mes de marzo. Sin embargo, estamos viendo muy buena recuperación. Guadalajara prácticamente ya recupera en su totalidad el tema de pasajeros, y Puerto Vallarta bastante avanzado en la recuperación.

Entonces, estamos esperando a ver cómo nos levantó esta Semana Santa. Sabemos que, sin duda, nos trajo una cantidad importante de turismo.

–¿Qué podríamos esperar para los eventos, congresos encuentros, que habrá en Jalisco y para el Mundial?

–Este va a ser y va a seguir siendo un año muy importante para Jalisco, porque es un destino que tiene miles de eventos todos los años, pero éste que llamamos el año de los mundiales, tenemos más de 100 eventos internacionales.

Vamos a estar haciendo mucha promoción y mostrando un destino que está de pie y, también, vamos a generar mucho beneficio económico a través del turismo, por estos eventos. Esperamos un gran mundial, esperamos tener pues eventos muy exitosos, ceremonia de la Guía Michelin (mayo), ITB Americas 2026, el festival de cine, etcétera, y hay otros que todavía nos faltan anunciar...

–¿Qué hay que trabajar como para alcanzar el máximo o lograr el potencial prometido en este tema?

–El plan sexenal de turismo que diseñamos el año pasado marca justamente esa pauta, una pauta de primero reconstruir o reconfigurar un sector que es sumamente productivo, pero que de algún modo no estaba trabajando en una estrategia alineada, o conjunta, homogénea. Eso nos está ayudando mucho, pues estamos avanzando en muchos temas de un destino que es tan grande, que ha crecido de manera veloz con cierto éxito, pero no necesariamente poniendo en un mismo lugar todos los esfuerzos.

Entonces, estamos avanzando mucho en cuestión de planeación, de medición con nuestro observatorio turístico, de información turística, de planeación de la mano de nuestro consejo consultivo estatal.

La verdad es que el turismo en Jalisco aporta más del nueve por ciento de Producto Interno Bruto, y yo creo que todavía eso debe crecer por el potencial que tiene nuestro Estado.

Creo que cada destino tiene sus muy particulares fortalezas y oportunidades. En el caso de Jalisco, tiene una gran cantidad de fortalezas su infraestructura, destinos ancla muy posicionados y una oportunidad de llevar ese éxito turístico a otros destinos emergentes.

Por ejemplo, hemos crecido mucho en los diferentes Pueblos Mágicos del estado.

–Teuchitlán, Tequila, son sitios que tienen suficientes atractivos para estar en la memoria del visitante por muchas cosas antes que las noticias negativas...

–Son parte de nuestra misma ruta del Tequila, el Valle del Tequila, que convertimos el año pasado en una ruta que se transforma en un valle, pasa de cuatro municipios lineales a ocho municipios que forman un círculo alrededor del volcán del Tequila y que abarcan el paisaje agavero. Eso ya nos permite sumar, por ejemplo, en Teuchitlán a la zona arqueológica de Huachimontones, a las haciendas.

A ver, sin duda, pues Teuchitlán es una palabra que no estaba ni siquiera en el mapa o en la mente de las personas hasta el año pasado, pues bueno, ahora está. No quiero entrar en temas puntualmente que le tocan a otros, pero sí nos toca hablar de lo que se puede hacer en Teuchitlán con esta maravillosa zona arqueológica, con la Presa de la Veda.

Tenemos en Tequila una gran oportunidad. Este año, así lo llamamos en nuestro plan de trabajo, es un año de eventos mundiales, de reconocimiento mundial, pero también de retos mundiales.