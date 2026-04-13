Para impulsar la inversión industrial, el Gobierno de México aplicará el modelo Tlaxcala a nivel nacional

Claudia Sheinbaum FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Como parte de su gira de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Huamantla, Tlaxcala, en donde se inauguro un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar; modelo que se va a extender a lo largo de todo el país.

Los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar tienen el objetivo de que exista inversión en manufactura, principalmente en industria de distintas regiones, en especial aquellas, que históricamente han tenido o muy poca o una nula manufactura en industria.

Dicha iniciativa se relaciona con el Plan México, cuya meta es que se produzca con mayor cantidad en el país. Por ello, los Polos del Bienestar, son predios que usualmente están a nombre de los estados o del gobierno federal y que reciben incentivos económicos, para quienes quieran invertir ahí. Además, también se busca que cerca de estos lugares haya una vivienda, escuelas y centros de salud de tal manera que las y los trabajadores vivan cerca y puedan acceder a todos los servicios sin necesidad de tener que desplazarse grandes distancias.

“Tlaxcala desarrollo un modelo muy interesante: normalmente es un predio que no tiene servicios. Entonces no tiene calles, no tiene electricidad, no tiene tuberías de agua potable, tuberías de agua tratable, tuberías de tratamiento de agua.”, explicó la mandataria.

Siendo esto mismo, por lo que en muchas ocasiones los industriales expresan que tienen interés, pero preguntan que quién se va a hacer el desarrollo que se necesita para poder tener acceso a todos los servicios mencionados anteriormente. Por ello, en el modelo que siguió Tlaxcala primero se llevó a cabo el desarrollo urbano, es decir que hacen las calles, electrifican el lugar, llevan una planta de tratamiento, entre otros servicios. E igualmente en el centro del Polo hay un edificio que es para las y los trabajadores o para los directivos de las empresas, en el que hay gimnasios, comedores, arreas de descanso y a poca distancia se encuentra un centro infantil.

A continuación, lo que sigue es la venta de los predios con lo que se paga lo que se hizo durante el desarrollo y además es el gobierno del estado el que se queda con el cargo de administrar el Polo. Un punto a resaltar, es que las ventas las quieren hacer en cinco años para evitar que se le termine dando otro uso de suelo. El modelo también cuenta con cámaras de seguridad.

Asimismo, Sheinbaum comentó que la Constitución le prohíbe a Tlaxcala que se endeude, por lo que su modelo se sustenta en la disciplina fiscal del estado. La presidenta atribuyó el crecimiento de ingresos al combate a la corrupción, en la que destacó que la administración estatal se ha encargado de impulsar miles miles de obras públicas en los municipios.