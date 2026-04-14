Agricultura y Profeco descartan haya justificación para alza en el precio del kilo de tortillas

Profeco y Agricultura aseguran que no existe motivo para un aumento en el costo del maíz en grano ni de la harina de maíz

Profeco — Derivado de los anuncios del aumento de entre 2 y 4 pesos en el precio del kilo de tortillas a partir de este 15 de abril, por parte del Consejo Nacional de la Tortilla, este martes la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), descartaron que se lleve a cabo estas alzas en el precio del alimento, por lo que instan a no hacer caso a versiones falsas sobre costos del maíz y de la harina.

Ambas dependencias coincidieron en un comunicado conjunto que que no existe motivo alguno para un aumento en el costo del maíz en grano ni de la harina de maíz que justifique un incremento en este producto básico.

Frente a versiones que han surgido de que habrá un incremento en el precio de las tortillas a partir de este 15 de abril, el Gobierno Federal instó a evitar incrementos injustificados en el precio de la tortilla en perjuicio de la población, al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional.

La Profeco y Agricultura subrayan que la mayoría de las asociaciones nacionales de la industria de la masa y la tortilla, así como las principales empresas harineras del país participan en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, y han confirmado su compromiso de mantener la estabilidad en los precios del producto y avanzar gradualmente en su reducción, conforme a las condiciones del mercado.

El Gobierno Federal instó a evitar incrementos injustificados en el precio del alimento

Sobre este punto, la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (Unimt), reiteraron su compromiso de mantener una producción y distribución eficiente que abone a la estabilidad en el precio del alimento, por lo que dijeron no existe justificación técnica y económica para un aumento.

El Gobierno Federal trabaja de manera permanente en el ordenamiento de la cadena de producción y comercialización del maíz, a través de políticas que refuercen el ingreso de las y los productores, mediante la comercialización directa del producto.

Asimismo, la Profeco lleva a cabo monitoreos de los precios en 603 tortillerías del país a través del programa Quién es Quién en los Precios, e invita a las expendedoras del alimento a sumarse al acuerdo a través de difusión en redes sociales.

El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla es una estrategia integral que se firmó en junio de 2025 que beneficia a campesinas y campesinos, empresas de la harina y de la masa, las y los dueños de tortillerías y consumidores, mediante el acceso a maíz y harina a precio de descuento, financiamiento con tasas de interés y condiciones preferentes con la finalidad de disminuir costos y ofrecer el producto al mejor precio a todas las familias de México.

La Crónica de Hoy 2026