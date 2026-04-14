¿Quién es el hijo de Noroña y por qué hay polémica por el sueldo que recibe?

El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña acusa de ambiciosa e irresponsable a Grecia Quiroz

El Senador Gerardo Fernández Noroña se encuentra envuelto en otra controversia luego de que saliera públicamente a defender a su hijo, Kin Yael Villafaña Morán, tras la difusión de datos sobre su cargo y remuneración dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La controversia escaló después de que se viralizara información relacionada con un supuesto ascenso dentro de la empresa estatal y un incremento en sus ingresos, lo que detonó críticas, cuestionamientos y señalamientos de presunto favoritismo en redes sociales. En respuesta, el legislador morenista aseguró que se trata de una “campaña canalla” dirigida contra su familia.

Desde su cuenta pública, Noroña compartió incluso una captura de la plataforma Nómina Transparente, donde aparece un salario neto mensual de poco más de 21 mil pesos por el cargo de jefe de disciplina, como parte de su defensa frente a las versiones que hablaban de un ingreso superior a los 100 mil pesos mensuales.

Cómo comenzó la polémica por el sueldo del hijo de Noroña

El debate tomó fuerza cuando usuarios en redes retomaron registros de DeclaraNet y la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se reportan ingresos anuales de 1 millón 390 mil 027 pesos en 2024, una cifra que, al dividirse entre 12 meses e incluir prestaciones, compensaciones, bonos y aguinaldo, equivale a alrededor de 115 mil 835 pesos mensuales.

Ese contraste entre el salario mostrado en Nómina Transparente y el monto anual reportado en declaraciones patrimoniales fue lo que encendió el interés público.

La conversación creció todavía más después de que Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, ironizara en redes sobre el presunto ascenso dentro de la CFE, lo que desató un nuevo choque verbal con el senador.

Qué puesto ocupa Kin Yael Villafaña en la CFE

Uno de los puntos centrales de la discusión es el cambio de cargo dentro de la Comisión Federal de Electricidad.Los registros públicos señalan que Kin Yael Villafaña Morán pasó de una jefatura de disciplina a una posición vinculada con la Subdirección de Negocios No Regulados, lo que explicaría el incremento en sus percepciones totales.

La respuesta de Noroña: “Mis hijos sí trabajan”

En medio de la presión mediática, Fernández Noroña respondió con dureza a las críticas y defendió que sus hijos han construido su camino laboral por mérito propio.

El senador sostuvo que “mis hijos sí trabajan” y rechazó que el caso de su hijo deba interpretarse como un privilegio político, insistiendo en que la conversación pública responde más a una narrativa mediática que a hechos comprobados.