Se espera aumento al precio de la tortilla en México; a partir de este 15 de abril; incremento de 2 a 4 pesos por kilo

Aumento al precio de la tortilla

El Consejo Nacional de la Tortilla informó que el precio del kilo de tortilla aumentará a partir de este 5 de abril en algunas ciudades del país, derivado del incremento en el precio de la gasolina, la producción del maíz y otros factores.

El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, confirmó que el precio de la tortilla aumentará entre 2 y 4 pesos en algunas partes de México.

Si bien no especificó los lugares afectados por el alza, se estima que el aumento se aplique en ciudades donde el kilo de tortillas se vende entre 20 y 25 pesos, como la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), entre otros.

El dirigente de la tortilla recordó que desde hace tres años no aumenta el precio del kilo de tortillas, lo cual ha generado un déficit del 16%.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), el precio de la tortilla en México va de los 20 a los 33 pesos por kilo

Ello mientras que los costos de la cadena de producción aumentara costos, sin que esto se reflejara en el precio final para el consumidor.

López García aseveró que la industria ya elaboró un análisis en toda la República y determinó que el incremento será diferenciado pues en algunos estados subirá 2 pesos, mientras que en otros posiblemente, suba 3 y 4 pesos.

Justificó que el precio del maíz no está estable y expresó su desacuerdo en que el precio del maíz se siga pagando al mismo precio que hace cuatro, cinco, seis años, pues detalló que en todas las cadenas de valor hay incremento en sus costos.

Control de Precios

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó un aumento en el precio de la tortilla pues explicó que los granos del maíz están en el nivel más bajo, “de la historia” por lo cual no hay ninguna razón para que aumente el precio a la tortilla

En ese sentido, la mandataria confirmó que el próximo jueves 16 de abril 2026 se reunirá con los integrantes del acuerdo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), además de con productores y comercializadores, para perfilar un plan que contengan la espiral inflacionaria que se registra en el país.

“Todas las tiendas de autoservicio, productores de distintos productos, porque vamos a hacer todo lo necesario para que no haya inflación, como lo que estamos haciendo con la gasolina y diésel, que es un esfuerzo muy importante”, dijo