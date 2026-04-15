Pide licencia Andrea Chávez al Senado; buscaría candidatura a Chihuahua

La senadora Andrea Chávez busca ganar la encuesta de Morena en Chihuahua. (Andrea Murcia Monsivais)

La Cámara Alta concedió licencia, por tiempo indefinido, a la senadora de Morena Andrea Chávez, quien dejó sus funciones legislativas con siete meses de embarazo, para competir por la candidatura de su partido al gobierno de Chihuahua

“ Se concede licencia a la senadora Andrea Chávez Treviño para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 15 de abril de 2026 y desde esta mesa directiva le deseamos mucho éxito en ambas facetas que sabemos que harán muy bien”, aseveró la Presidenta en funciones del Senado, Verónica Camino Farjat.

Entre los escaños del Senado la legisladora se despidió de sus correligionarios a excepción del excoordinador de la bancada Adán Augusto López, a quien sólo le dirigió unas miradas.

Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a los funcionarios de los tres niveles de gobierno, especialmente a los morenistas, que renuncien a sus cargos si buscan competir por una candidatura en las elecciones de 2027.

La medida busca garantizar que quienes aspiren a cargos públicos se dediquen de tiempo completo a sus proyectos políticos y se separen de sus funciones actuales.

Será el 22 de junio próximo cuando la dirigencia nacional de Morena arranque con una batería de encuestas para definir a quienes serán sus 17 s coordinaciones estatales rumbo a las elecciones para renovar esa misma cantidad de gubernaturas en el 2027.

Estos coordinadores estatales después se convertirá en la candidatura oficial de Morena.

Andrea Chávez busca convertirse en una de las coordinadoras estatales de Morena y con ello asegurar la candidatura de su partido para la gubernatura de Chihuahua a la que también aspira el presidente municipal de Ciudad Juárez, el también morenista, Cruz Pérez Cuéllar.

“Ahora le toca el territorio, y lleva doble función, entonces, seguramente va a ser un ejemplo a seguir de muchos que luego vamos a estar escuchando que también ya se van porque van al territorio a seguir transformando este país”, consideró el senador de Morena, José Manuel Cruz Castellanos al dirigirse a Andrea Chávez.