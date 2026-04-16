Muere Alejandro Burillo: ¿Qué le pasó al ex dueño del Atlante?

Muere Alejandro Burillo Azcárraga, empresario mexicano reconocido por su trayectoria en los sectores deportivo y empresarial, este jueves 16 de abril, según confirmaron fuentes cercanas.

Conocido como “El Güero”, Burillo Azcárraga fue una figura clave en el desarrollo de proyectos deportivos en México. Destacó como ex propietario del Atlante FC y por su participación en Grupo Pegaso, donde impulsó iniciativas vinculadas al deporte y entretenimiento.

El fallecimiento fue dado a conocer por el periodista Fernando Schwartz, actual director de Comunicación Estratégica de la Federación Mexicana de Fútbol, quien expresó su pesar a través de redes sociales:

“No tengo palabras. Duele y mucho. Alejandro Burillo ha fallecido. El Güero fue un gran guía, amigo y jefe de corazón, con quien vivimos en TV y futbol grandes historias. Vuela alto, Alex. QEPD”.

¿Qué le pasó al ex dueño del Atlante?

Hasta el momento no se ha confirmado el motivo del fallecimiento de “El Güero” Burillo, figura clave en la industria deportiva mexicana; sin embargo, de acuerdo con Infobae, en los últimos años enfrentó problemas de salud derivados del cáncer de piel, situación que se agravó.

Burillo Azcárraga también formaba parte de una de las familias más influyentes del país, vinculada a Televisa. Su trayectoria lo consolidó como un referente en el ámbito empresarial y deportivo, además de su cercanía con instituciones como el Club América.

¿Quién era Alejandro Burillo?

Además de su trayectoria en el sector futbolístico, Alejandro Burillo Azcárraga fue un destacado impulsor del tenis en México, reconocido como el creador del exitoso Abierto de Tenis en Acapulco, de acuerdo con José Ramón Fernández, periodista deportivo de ESPN.

Hoy murió Alejandro Burillo, “el Güero Burillo”. Lo conocí bien y tuvimos muchos encuentros profesionales a lo largo de los años. Fue un poderoso directivo en Televisa manejando el fútbol mexicano. Fue dueño del Atlante, fundó grupo Pegaso y varios negocios; un próspero… pic.twitter.com/tRD74OhyzF — José Ramón Fernández (@joserra_espn) April 16, 2026

El fallecimiento de “El Güero” Burillo generó una amplia reacción en redes sociales de comentaristas deportivos y socios, quienes lo reconocen como un exitoso empresario y fundador de Grupo Pegaso.