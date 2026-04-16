Busca PAN a Grecia Quiroz rumbo a elecciones para renovar gubernatura de Michoacán

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, viuda de Carlos Manzo, será pieza fundamental en las elecciones donde se renovará la gubernatura de Michoacán.

La dirigencia nacional del PAN reveló que ya buscan a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo para ofrecerla la posibilidad de la candidatura rumbo a las elecciones del 2027 donde se renovará la gubernatura de Michoacán entre otras 16 más.

“Habremos de buscar a Grecia. Tengo, si ella me está escuchando, el interés personal de buscarla, de platicar con ella, de escuchar sus posturas y de decirle que en Acción Nacional tiene un espacio donde se le reconoce lo que está haciendo por Uruapan, por la familia, por la gente que lamentablemente está en la misma circunstancia que ella”, aseveró el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero

De gira por Michoacán, el dirigente panista tampoco cerró la puerta a una alianza en esa entidad con el PRI para sacar a Morena del gobierno pues rechazó que haya “animadversión” hacia ese partido.

No obstante recalcó que su apuesta por ahora es posicionar al PAN a través de abrir sus candidaturas a la ciudadanía aunque también recalcó que no hay cabida para morenistas que tengan vínculos con el crimen organizado.

“Nosotros no le cerramos la puerta ni el diálogo absolutamente a nadie. Nosotros queremos construir con los que, insisto, anteponemos nuestra hipercoincidencia: abrirle los ojos a millones de personas de que la 4T gobierna mal. Esa es nuestra hipercoincidencia”, estableció

El líder panista también reveló que mantiene contacto con el ex presidente Felipe Calderón y buscará a Vicente Fox para que sumen al proyecto panista rumbo al 2027 y 2030.

Durate su visita por Michoacán, la dirigencia panista no cerró la puerta a eventuales acercamientos con otras fuerzas políticas en algunos estados pero recalcó que el blanquiazul no piensa por ahora en alianzas rumbo al 2027 pues su apuesta es reposicionar al partido a través de candidaturas ciudadanas.

“Nosotros en el PAN ahorita no estamos pensando en alianzas. No tenemos la cabeza en eso. Nosotros tenemos que posicionar al PAN estamos en la lucha de acercarnos al 2027 con el PAN más grande posible, más fuerte posible”, aseveró

Sin embargo en varios estados, los panistas locales ya empiezan a rebelarse y llaman al partido a reconsiderar esa decisión a nivel estatal para no llegar en desventaja a las elecciones del 2027 contra una alianza electoral de Morena-PT y PVEM.

Es el caso de Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo León, y hasta Sonora donde los panistas piden flexibilizar esa decisión de no apostar por alianzas.

7 mil registros

En ese sentido, Ronero adelantó que ampliarán el plazo de registro para poder llegar a más personas que busquen convertirse en candidatos del PAN.

Romero explicó que no tiene un número meta pero ya tienen siete mil personas registradas a nivel nacional que buscan una candidatura del PAN rumbo al 2027.

VETADOS

No obstante aclaró que si hay candados donde todos aquellos ciudadanos que ya están incrustados en el poder, y a la mala, sobre todo los de Morena, o bien que tienen vínculos con el crimen organizado están vetados en el PAN.

“En esa fila están formados no solo los que no combaten a los malos, al crimen organizado, para dejarlo claro, sino que ya son prácticamente lo mismo. Esa fila es la guinda. En esa fila van a ir todos los que tengan un historial de criminal”, recalcó