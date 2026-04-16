Por guerra en Oriente Medio, Corea del Sur pide apoyo a México para importar petróleo

Corea del Sur empieza a sentir los efectos de la guerra en Oriente Medio con la falta de petróleo (Archivo/EFE)

Crisis de hidrocarburos — El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, pidió en una llamada telefónica con el canciller de México, Roberto Velasco, apoyo para estabilizar los suministros de crudo, frente a la crisis que se enfrenta en la región por la guerra en Oriente Medio.

A través de un comunicado, el gobierno de Seúl destacó que este 16 de abril sostuvo una llamada telefónica con su homólogo mexicano, a quien le solicitó ayuda y cooperación de México, un importante productor de petróleo de América Latina.

Asimismo, le reiteró la colaboración económica bilateral mediante avances institucionales concretos. Esto sobre todo en relación a reanudar las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio y actualizar el convenio de garantía de inversiones vigente entre ambas naciones.

Cho y Velasco también hablaron de los intercambios en los sectores de tecnología punta como inteligencia artificial y desarrollo espacial, reconociendo al unísono el gran potencial de profundizar y ampliar la colaboración económica entre Corea del Sur y México.

El ministro surcoreano también mantuvo la noche del miércoles una llamada con el canciller brasileño, Mauro Vieira, en la que explicó que la crisis de suministro de energía y materias primas continúa debido a la situación en Oriente Medio, lo que ha llevado a Seúl a realizar “todos los esfuerzos” para buscar fuentes alternativas de productos con alta dependencia de la región, como el petróleo crudo.

Cho “expresó su expectativa de que se amplíe la cooperación con Brasil, país productor de petróleo, en los ámbitos de la seguridad energética y las cadenas de suministro”, según otro comunicado del Ministerio de Exteriores surcoreano. (Con información de agencias)

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