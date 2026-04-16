Pensión Bienestar 2026: lanzan aviso urgente antes del pago de mayo y alertan por fraudes dirigidos a adultos mayores

A días de que llegue uno de los depósitos más esperados por millones de beneficiarios, la Secretaría del Bienestar lanzó una advertencia respecto a una nueva estrategia de fraude dirigida a personas adultas mayores.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel, alertó sobre el incremento de engaños telefónicos y mensajes falsos que buscan aprovechar la expectativa del pago de la Pensión Bienestar mayo 2026.

En otras palabras, mientras el dinero se prepara para caer en las cuentas, también hay quienes afinan trampas para intentar robarlo.

Así operan los fraudes contra beneficiarios de la Pensión Bienestar

El nuevo esquema de fraude marca que los delincuentes se hacen pasar por funcionarios del programa social y contactan a los beneficiarios con mensajes urgentes.

Incluso, según las autoridades, han comenzado a circular audios manipulados que imitan la voz de la secretaria, con el objetivo de generar confianza y presionar a las víctimas.

Piden marcar a otro número “oficial”

Solicitan datos personales o bancarios

Prometen agilizar el depósito

Generan sensación de urgencia

Todo es falso y únicamente busca obtener información sensible.

El aviso por parte de las autoridades

La Secretaría del Bienestar anunció que

No solicita información personal por teléfono

No pide depósitos ni pagos para “liberar” apoyos

No utiliza números alternos para trámites

Además, hizo un llamado directo a no compartir datos como CURP, dirección o números de tarjeta, ya que esta información puede ser utilizada para cometer fraudes o extorsiones.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión Bienestar en mayo 2026?

Aunque el calendario oficial se publica de forma escalonada, el depósito correspondiente al siguiente bimestre está previsto para mayo, siguiendo el esquema por orden alfabético del apellido, como en periodos anteriores.

Este apoyo económico, que actualmente supera los $6,000 pesos bimestrales, se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de intermediarios.