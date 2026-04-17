A pesar del rechazo al informe sobre desapariciones de la ONU, se mantiene colaboración el Alto Comisionado: Rosa Icela CIUDAD DE MÉXICO, 17ABRIL2026.- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, encabezó la conferencia Mañanera del Pueblo (en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo) en la que se anuncio la creación de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, remarcó que continúa el rechazo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre México, debido a que no contempla las acciones emprendidas por el gobierno para atender esta situación.

Sin embargo, remarcó que la colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas permanece, ya que colaborar con organismos internacionales es una prioridad de esta administración.

“Nosotros colaboramos con el Alto Comisionado desde siempre, por lo menos desde que se recuerda en el trabajo de esta administración, es de lo más importante en el trabajo diario, el trabajo con el alto comisionado que está en México y con el alto comisionado de las Naciones Unidas que está en Ginebra”.

Destacó que México fue uno de los primeros países en levantar la mano para trabajar con el Alto Comisionado, por lo que una cosa es no estar de acuerdo con las conclusiones de un documento, y otra la continuidad del trabajo conjunto con organismos internacionales.

Rodríguez señaló que se mantiene trabajo con ACNUR, con la Organización Internacional de Migración, la UNPA entre otras instituciones.

Igualmente, la secretaria se comprometió a informar sobre el avance del tema de personas desaparecidas, una vez que concluya la visita del Alto Comisionado en el país.

Derrame en el Golfo

Reafirmó que las investigaciones sobre el caso de derrame de hidrocarburo en el Golfo de México continuarán a cargo del Grupo Interinstitucional como fue señalado en la conferencia de prensa del día jueves.