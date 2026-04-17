Rosa Icela Rodríguez RGALO CAÑAS/CUARTOSURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez detallo durante la conferencia de prensa presidencial que desde el 20 de enero del 2025, se ha reportado la repatriación de 203.685 mexicanos desde Estados Unidos. Esta fecha coincide al momento en el que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca y como parte de su gobierno endureció la política migratoria con mayores restricciones.

En el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación ‘México te abraza’, Rosa Icela Rodríguez explicó que de todas estas expulsiones 164.444 se dieron por medio de la vía terrestre, mientras que 39.241 expulsiones fueron por vía aérea.

De igual manera, la funcionaria afirmó que la repatriación se ha reducido un 87 por ciento desde el inicio de la actual Administración.

“Es bajo el número todavía de personas que están siendo repartidas. Entonces, estamos muy contentos con ‘México te abraza’“, comentó.

Además enfatizó en que actualmente México cuenta con ocho centros de atención que se encuentran en Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Tabasco y Chiapas. cada uno de estos centros de atención cuenta con una capacidad para recibir a 200 personas.

Para finaliza precisó que a nivel nacional todos los días son recibidos entre 300 y 350 connacionales. “El día de ayer se recibieron a 262″

Con información de Efe.