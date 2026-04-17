Bancos en México cambian las reglas: este será el nuevo requisito obligatorio para retirar dinero en 2026

El sistema financiero mexicano anunció que a partir del 1 de julio de 2026, los principales bancos del país como Banamex, BBVA México, Banco Azteca y Santander comenzarán a aplicar un nuevo requisito para quienes realicen retiros de dinero en efectivo por montos elevados.
La medida indica que cualquier operación que supere los 140 mil pesos obligará al cliente a presentar una identificación oficial vigente para completar el movimiento.
Aunque podría parecer un simple trámite, en realidad es una jugada estratégica del sistema bancario para reforzar la seguridad.
El nuevo requisito para retirar dinero en efectivo: lo que debes llevar sí o sí al banco
Si planeas retirar una cantidad importante de efectivo, esto es lo que cambiará:
- Será obligatorio presentar una identificación oficial
- Aplicará para montos iguales o mayores a 140 mil pesos
- La medida será válida en sucursales de todo el país
- También puede aplicar para depósitos de alto monto
En caso de no cumplir con este requisito, el banco simplemente no realizará la operación, sin excepciones.
¿Por qué los bancos están endureciendo las reglas?
Detrás de esta nueva exigencia hay una combinación de factores:
- Combate al fraude y suplantación de identidad
- Reducción de asaltos vinculados a grandes retiros
- Control de lavado de dinero
- Impulso a una economía menos dependiente del efectivo
La Asociación de Bancos de México ha dejado claro que no se trata de una medida aislada, sino de un paso más hacia un sistema financiero más blindado.
Si planeas hacer un retiro importante en los próximos meses, lo mejor es anticiparte y llevar contigo la documentación necesaria. Este nuevo filtro no busca complicarte la vida, sino cerrar la puerta a operaciones sospechosas que han crecido en los últimos años.