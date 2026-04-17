Francisco de Pablo Galán y Augusto Quijano Axle reciben los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2024

El ingeniero Francisco de Pablo Galán y el arquitecto Augusto Quijano Axle recibieron los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2024, en una ceremonia realizada en el Palacio Postal Mexicano.

La entrega de los galardones estuvo a cargo del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, quien acudió en representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Hoy no sólo entregamos un reconocimiento, hoy nos reunimos para mirar con gratitud lo que permanece, para nombrar lo que trasciende, para honrar aquello que aún frente al paso del tiempo se convierte en vida, porque como decía Lao Tsé, el agradecimiento es la memoria del corazón y hoy precisamente recordamos con el corazón”, señaló el funcionario federal.

“Ahí, en esos muros que resguardan sueños, en esas aulas donde se forman ciudadanos, su obra adquiere una dimensión distinta, se vuelve semilla, porque construir infraestructura educativa no sólo es levantar un edificio, es abrir oportunidades. Y en ese acto profundamente humano, su obra trasciende lo material para convertirse en una vida compartida”, expresó sobre la labor de Francisco de Pablo Galán.

En cuanto al arquitecto Augusto Quijano Axle, mencionó que “sus obras no sólo se recorren, se viven, invitan a detenerse, a contemplar, a reconocernos. En ella habita esa religiosidad implícita de la que hablaba Barragán, una dimensión donde lo cotidiano se vuelve significativo, donde la belleza es una necesidad del espíritu”.

También añadió que “tanto en la precisión de la ingeniería, como en la sensibilidad de la arquitectura se muestra que construir también es un acto de trascendencia porque ninguna obra nace sola, toda obra es memoria y sin memoria no existimos, sin responsabilidad quizás no mereciéramos existir, decía José Saramago”.

“Hoy, al honrarlos, también nos comprometemos a no olvidar, asumir nuestra responsabilidad, a seguir construyendo con sentido, porque como nos recordó Luis Barragán, la certeza de nuestra muerte es precisamente lo que nos impulsa a crear vida. Y ustedes lo han hecho en caminos que conectan, en espacios que dignifican, en escuelas que forman, en obras que permanecerán más allá de nosotros”, concluyó.

La ceremonia fue organizada por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México y contó con la presencia de su presidente, Enrique Gavaldon Enciso, así como del subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, además de familiares y personas cercanas a los galardonados.