Apagón masivo CFE hoy 17 de abril de 2026: lista completa de colonias, municipios y horarios de cortes de luz

Apagón masivo de la CFE hoy 7 de abril: colonias afectadas, horarios y lo que debes saber para que no te agarre desprevenido

Este viernes 17 de abril de 2026, miles de usuarios en México enfrentarán cortes de luz programados por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una medida que, lejos de ser un fallo inesperado, forma parte de trabajos para fortalecer el sistema eléctrico.

Este “apagón masivo CFE hoy” ha generado inquietud en redes sociales, pero la realidad es más técnica que alarmante: se trata de interrupciones temporales que buscan evitar fallas mayores y mejorar el servicio a largo plazo.

¿Por qué habrá apagones hoy en México?

La CFE realiza estos cortes de electricidad como parte de un plan de mantenimiento estratégico que permite mantener en óptimas condiciones la red eléctrica del país.

Trabajos de mantenimiento

Entre las principales razones destacan:

Reemplazo de transformadores

Revisión de líneas eléctricas

Actualización de infraestructura

Ajustes en la red eléctrica

También se contemplan:

Redistribución de carga

Prevención de sobrecargas

Atención a zonas con alta demanda

Estas acciones implican suspensiones temporales, pero ayudan a evitar apagones inesperados que podrían durar mucho más tiempo.

Colonias y municipios con cortes de luz hoy

Los reportes indican que los apagones programados CFE impactan distintas zonas del país, con especial presencia en:

El apagón se llevará a cabo en Los Virreyes, área de Los Mochis, Sinaloa, entre otros, desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:30 horas.

Horarios del apagón CFE hoy 17 de abril

Los horarios de cortes de luz varían según la región, pero en general se concentran en bloques como:

De 8:00 a 12:00 horas

De 10:00 a 14:00 horas

De 12:00 a 16:00 horas

La duración puede ir desde un par de horas hasta casi medio día, dependiendo de la complejidad de las labores.

¿Cómo prepararte ante un corte de luz?

Para evitar contratiempos durante el apagón masivo CFE, es recomendable:

Cargar celulares y dispositivos

Guardar agua potable

Desconectar aparatos electrónicos

Durante la suspensión

Evitar abrir el refrigerador constantemente

Usar lámparas o baterías

Mantener precaución con velas

¿Qué hacer si no regresa la luz?

Si el servicio no se restablece en el horario indicado, lo mejor es reportarlo directamente a la CFE, ya que podría tratarse de una falla adicional no contemplada en el programa.