Huelga en Monte de Piedad: estas son las fechas extendidas para la venta de prendas empeñadas

Huelga en Monte de Piedad Tras más de seis meses de paro, las prendas continúan bajo resguardo de la institución. (Camila Ayala Benabib)

El Nacional Monte de Piedad anunció una extensión extraordinaria en las fechas de comercialización, es decir, el momento en que las prendas empeñadas pueden ser vendidas, como parte de una serie de medidas para proteger a sus clientes ante la suspensión de servicios derivada de la huelga que mantiene cerradas sus sucursales en todo el país.

¿Cómo funciona la extensión de plazos en Monte de Piedad?

De acuerdo con información oficial de la institución, esta medida aplica para los contratos de empeño cuya fecha original de comercialización estaba programada a partir del 25 de septiembre de 2025 en adelante.

El ajuste consiste en recorrer tanto la fecha límite de pago (refrendo o desempeño) como el llamado “Día de Pase a Almoneda”, que es cuando la prenda puede ponerse a la venta si no se liquida el adeudo.

Durante este periodo adicional:

Los clientes cuentan con más tiempo para pagar y recuperar sus artículos.

La extensión se aplica de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales.

Los intereses continúan generándose de manera diaria, conforme a lo estipulado en el contrato original.

Para conocer la nueva fecha específica, cada usuario debe consultar el calendario publicado por la institución o revisar su contrato.

¿Hasta cuándo será la prórroga en Monte de Piedad?

El calendario actualizado contempla que las nuevas fechas de comercialización se extienden por lo menos julio de 2026 y hasta septiembre de 2026, dependiendo de la fecha original del contrato.

Por ejemplo, algunos empeños que originalmente vencían en septiembre de 2025 ahora tienen fechas de pago y posible venta reprogramadas entre abril y meses posteriores de 2026, lo que amplía significativamente el margen para los clientes.

Además de ampliar los plazos, la institución ha informado otras acciones de apoyo:

Refrendos adicionales en los contratos.

Eliminación de algunas comisiones durante la contingencia.

Habilitación de pagos a través de medios alternativos como tiendas de conveniencia o plataformas electrónicas.

Asimismo, reiteró que todas las prendas permanecen resguardadas en bóvedas de alta seguridad y serán devueltas una vez que se reanuden las operaciones.