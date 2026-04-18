ONU tiene que ser protagonista principal en conversaciones de paz, dice Alicia Bárcena

Cumbre Movilización Global Progresista — “Lo primero que hay que hacer (para corregir el rumbo de la ONU) es una profunda reforma administrativa, porque ha crecido mucho por diferentes lados. Tienen que volver a concentrar en su mandato. Su mandato es la paz, definitivamente. Y debe recuperar una posición política de trascendencia para establecer diálogo”, destacó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al participar como representante de México en la IV Cumbre Movilización Global Progresista, en Barcelona, España.
La funcionaria dijo en entrevista con una radiodifusora colombiana, que “creo que Naciones Unidas tiene que jugar un papel fundamental en lograr esta paz entre Ucrania-Rusia, en lo que está pasando en Oriente Medio, en el estrecho de Hormuz. Es Naciones Unidas el que tiene que ser el protagonista principal de estas conversaciones”.
Interrogada sobre si es necesario acabar con el derecho del veto en las votaciones que determinan situaciones de alto nivel en Naciones Unidas, Alicia Bárcena resaltó que “el derecho al veto, desde mi punto de vista, tiene que terminar. Porque si no, ahí nunca vamos a avanzar con un Consejo de Seguridad que nos bloquea, o que bloquea por un lado o bloquea por el otro. Ampliarse el Consejo de Seguridad, creo que es importante. Por lo menos que lleguen algunos miembros permanentes adicionales”.
Sobre este mismo punto, la titular de Semarnat apuntó que “el mundo ha cambiado. No podemos tener la misma institución de 1945. Necesitamos una institución moderna, distinta. Entonces, un cambio administrativo, sí que se adelgace; y un cambio político profundo”.
Sobre la igualdad de los pueblos, Alicia Bárcena refirió que “eso es lo que queremos: propósitos colectivos, profundos, donde lo que más importa son los pueblos y la igualdad. Eso es lo que yo proclamo”.
