Absurdo y excluyente, seis años en Buró de Crédito; diputados de PT empujan reducir plazo

CDMX — La bancada del PT en la Cámara de Diputados se pronunció en favor de modificar a la baja el plazo de seis años de permanencia en el Buró de Crédito al considerar que es excesiva esta “sanción moral”, que, además, “estigmatiza” a los mexicanos.

El petista Ricardo Mejía, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro, aseveró que reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia (LRSIC) no es para respaldar la cultura “del no pago”, sino para dar un giro a los tiempos modernos y garantizar el acceso al crédito.

“No estamos a favor de la cultura del no pago, pero tampoco estamos a favor de plazos absurdos que limitan la posibilidad de crédito y se convierte en un estigma. En México, el acceso al crédito tiene que estar garantizado cuando el solicitante tenga las posibilidades, y se debe estimular a que todo mundo tenga estas oportunidades, dijo el legislador coahuilense en el marco de la reunión del Grupo de Trabajo “Buró de Crédito” realizada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el morenista Carol Antonio Altamirano.

Mejía Berdeja empuja a favor de avanzar en un dictamen que reforme la LRSIC y se reduzcan los plazos de permanencia en el historial del Buró de Crédito, toda vez que, dijo, seis años son excesivos.

El petista argumentó que mantener la actual disposición es respaldar plazos absurdos que limitan la posibilidad de un crédito y que, además, se convierten en un estigma o sanción moral en contra de los ciudadanos.

“Lo que estamos planteando es que aquellos que ya hayan cumplimentado sus pagos, pues no estén eternamente con un historial negativo, cuando ya cumplieron el pago. El plazo de seis años se nos hace (a la bancada de su partido) totalmente excesivo, desproporcionado, más en un mundo que hoy, en tiempo real, uno tiene la información”, puntualizó.

El legislador señaló que, en México, el acceso al crédito tiene que estar garantizado cuando el solicitante tenga las posibilidades (de pago), por lo que se debe estimular a que todo mundo tenga estas oportunidades.

“Estamos totalmente a favor de que se reforme la ley. Esto no afecta en modo alguno a la posibilidad de tener certeza de que sean dignos de crédito, además se permitirá a más personas acceder a estos servicios. Actualmente miles de mexicanos acuden a agiotistas, usureros o casas de empeño porque no les dan crédito por un sistema de información crediticia anacrónico y retrasado a la modernidad que demanda el pueblo”, expresó.