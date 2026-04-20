Reducción en el precio de la carne debe recaer en intermediarios no en el productor: CNOG

La CNOG alerta sobre el riesgo de importar carne en un intento por bajar los costos. No es garantía, explica

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), integrada por más de 750 mil productores en el país, respaldó el acuerdo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para contener el alza en los precios de la canasta básica pero acotó que la reducción de precios debe recaer en el intermediario o comercializador pues el productor recibe ganancias muy por debajo por su ganado.

“Actualmente, mientras el precio al público se mantiene elevado, el productor recibe valores considerablemente menores por su ganado, evidenciando una distorsión en la cadena de valor”, sostuvo la CNOG que encabeza Homero García de la Llata

En un comunicado dirigido a las Secretarías de Economía; Agricultura y Desarrollo Rural; y Hacienda y Crédito Público, esta organización insistió en que cualquier ajuste de precios al consumidor debe derivar de una reducción en los márgenes de comercialización, no de una mayor presión sobre el ingreso de los productores.

Cuadro explicativo de la CNOG

SUPERVISIÓN

Por ello, pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor fortalecer la vigilancia sobre los márgenes de comercialización pues explicó que la persistencia de precios altos al consumidor, frente a ingresos bajos para el productor, evidencia la necesidad de mayor transparencia en la cadena.

El pasado 15 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum acordó con empresarios, productores y comercializadores de los 24 productos de la canasta básica renovar el Paquete contra la Carestía y la Inflación (Pacic) por seis meses más.

En este contexto, la CNOG reconoció la apertura al diálogo entre autoridades y sector productivo orientadas a proteger la economía familiar y contener el alza en los precios de la canasta básica pues recordó que la inflación alcanzó 4.59% en marzo de 2026 y la carne de res acumula incrementos relevantes en el último año,

No obstante advirtió que no será con la importación de carne bovina como se podrá hacer frente al incremento de la carne y alertó que ello solo afectaría aún más a los productores nacionales sin que ello garantice la disminución en el precio de ese producto para las familias mexicanas.

“Incrementarlo profundizaría la sobreoferta, afectaría aún más al productor nacional y no garantiza una reducción en los precios al consumidor, como lo demuestra la experiencia reciente”, advirtió

En ese sentido, la CNOG consideró indispensable mantener sin ampliación el cupo de importación de carne bovina libre de arancel establecido en 70 mil toneladas para 2026.

SOBREOFERTA POR GUSANO BARRENADOR

De hecho recordó que la contingencia sanitaria derivada del gusano barrenador ha impedido la exportación de ganado a Estados Unidos desde mayo de 2025, generando la retención de más de 1.2 millones de cabezas en el país.

Esta situación—agregó-- ha provocado caídas significativas en el precio al productor y generará una oferta adicional cercana a 400 mil toneladas de carne para el mercado interno en 2026, suficiente para cubrir la demanda nacional.

Con todo ello, la CNOG planteó a las autoridades mantener el cupo de importación en 70 mil toneladas sin ampliación así como agilizar la reapertura de la frontera para la exportación de ganado en pie e implementar un mecanismo público de monitoreo de márgenes en la cadena cárnica.