Ebrard estima que el próximo 25 de mayo inicien las negociaciones formales del TMEC

Consejo Coordinador Empresarial y el Embajador Greer de USTR

Tras las reuniones del Representante de Comercio de los Estados Unidos, Jaimeson Greer, con la Presidenta claudia Sheinbaum y con representantes del sector empresarial en el país, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el próximo 25 de mayo podrían iniciar las negociaciones formales del TMEC.

“Estamos estimando que las negociaciones formales se van a iniciar en la semana del 25 de mayo para estar en tiempo y forma… Vamos a tener comunicación muy estrecha como estamos ahora. Y seguramente a fines de mayo estaremos en Washington y ellos vendrán para las negociaciones”, apuntó Ebrard.

Del lado empresarial, el mensaje fue cerrar filas para que la revisión mantenga al tratado como un acuerdo de libre comercio, en medio de la política restrictiva qué ha empujado el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca hace poco más de un año.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, sostuvo que la prioridad del sector privado mexicano es que continúe el tratado y que haya “cero aranceles para todo aquello que cumpla reglas de origen”.

En la misma línea, el copresidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, dijo que las empresas plantearon a la parte estadounidense la importancia de la integración regional y reiteraron que en México no quieren aranceles.