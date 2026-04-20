Segob confirma colaboración de México con la ONU Derechos Humanos “para alcanzar la verdad y justicia” de las víctimas

Rosa Icela Rodríguez y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantuvo una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, donde se reiteró el compromiso del Gobierno Federal con los Derechos Humanos y que la atención a las víctimas y familias sea el centro de toda acción pública.

En dicho encuentro, ambas partes coincidieron en que la cooperación entre México y el organismo junto al Sistema de Naciones Unidas, amplía las capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación.

Como parte de su visita, Volker Türk, también mantendrá una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum el próximo miércoles, con el fin de abordar temas prioritarios como la crisis de desapariciones y la agenda de derechos humanos.

De igual forma, el Alto Comisionado mantuvo un encuentro con 104 colectivos de familiares de desaparecidos, 315 familiares y 78 ONG’s, donde se le hizo entrega de una misiva en la que se solicita que, durante su estancia en México “respalde, explícitamente y de forma pública, la decisión del Comité como un aporte para el proceso en México y como una oportunidad para las víctimas, sus familias, para el gobierno mexicano, y la sociedad en su conjunto”.

Expresan que la decisión del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, rechazada en diversas ocasiones por el Gobierno, representa una esperanza y una oportunidad para las familias de las más de 132 mil personas desaparecidas en México para localizar a sus seres queridos, para identificar más de 70 mil restos de personas fallecidas, llevar a las personas responsables ante la justicia, y contribuir a poner fin a la crisis de desapariciones.