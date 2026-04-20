Elecciones de vida a los 14 años: los laberintos para elegir bachillerato en CDMX 

Ecoems 2026, llegó el momento de elegir prepa Jóvenes que concluyen su secundaria, deberán tomar la importante decisión: ingresar a una escuela sin derecho a examen o con derecho a examen. ¿Cuáles son las diferencias?

Recién terminada la secundaria, y elegir lo que comenzará a ser el rumbo de tu vida, no es cosa menor. Dar el siguiente paso hacia la educación media superior te llevará a tres opciones.

El Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (Ecoems) –para la Zona Metropolitana del Valle de México-, ofrece tres alternativas en su segunda convocatoria: escuelas con derecho a examen, sin derecho a examen, o mixta, un combinación de ambas.

En esta tercera opción, los aspirantes podrán elegir por orden de preferencia hasta 20 planteles (10 con derecho a examen y 10 sin derecho a examen), aunque ello no significa que tiene mayores posibilidades de quedarte en un plantel.

¿Cuándo saldrán los resultados del examen?

Las y los aspirantes deberán tomar en cuenta que si eligen la opción 3, el primer resultado –se dará a conocer en el sitio, miderechomilugar.gob.mx, el próximo 18 de mayo-, de tal suerte, que si por ejemplo, él o ella, en su listado de 10 puso como primera opción, Colegio de Bachilleres, o Conalep, se informará si fue electo para quedarse en alguna de sus opciones.

Si acepta el resultado del Ecoems, no tienen más que continuar con la entrega de documentación en el plantel asignado, toma de fotografía para la credencial y esperar al inicio de clases.

De entre las escuelas que ofrecen asignación directa (opciones 1 y 3) sin derecho a examen está: el Colegio de Bachilleres, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Instituto de Educación Media Superior (IEMS), Dirección General del Bachillerato (DGB), Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), o alguna preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Si de última hora, la o el interesado decide ir mejor a alguna preparatoria o CCH de la UNAM o vocacionales en el caso del IPN, pero mandó su solicitud con la opción mixta deberá renunciar a la escuela a la que fue asignado en su opción “sin derecho a examen”, para poder continuar en la convocatoria y responder el examen con 128 reactivos.

Pero si ocurre, que en los resultados no alcanzó el puntaje necesario para ingresar en su primera, segunda o tercera opciones de la UNAM o el IPN, o no está del todo convencido, no podrá recuperar su lugar, de las escuelas sin derecho a examen, porque ese ya fue asignado a otro aspirante.

En este caso deberá esperar a que el sistema le arroje un nuevo resultado y ver si alcanza a ingresar o será reasignado a otra escuela, o bien conformarse con el puntaje que alcanzó y quedarse en la escuela asignada.

Así, el reto para miles de estudiantes que opten por escuelas “con derecho a examen”, y buscan ingresar a alguna preparatoria, CCH o vocacional, no sólo es terminar con promedio de 7, sino obtener el mayor puntaje para poder garantizar su lugar en alguna preparatoria, CCH o vocacional.

¿Qué pasa con el examen de ingreso a la educación media superior en México?

Es importante recordar que aunque 18 entidades federativas han eliminado el examen de ingreso a la educación media superior, no es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, ni el Instituto Politécnico Nacional (IPN), instituciones en las que además de hacer el examen con 128 reactivos, se deben realizar diversos pagos para poder continuar en el proceso de registro antes de hacer el examen, el cual será en línea los días 20, 21, 27 y 28 de junio ambas instituciones y los resultados se dará a conocer el 18 de agosto.

El año pasado desapareció la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) y con ello, los exámenes de ingreso a media superior, al haber sido sustituido por el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS), con una nueva propuesta a fin de que todas la y los aspirantes a ingresar a la educación media superior tengan una opción educativa, y dejar atrás a los rechazados que anteriormente año con año, se manifestaban porque se habían quedado sin una opción.

Así, durante la primera vez que entró en vigor el Ecoems el año pasado, para la Zona Metropolitana del Valle de México, poco más de 62 mil jóvenes hicieron el examen de ingreso a la UNAM, que ofertó más de 35 mil lugares y el IPN, más de 27 mil espacios a estudiantes de nuevo ingreso, aunque en ambos casos, la demanda es mucho mayor al número de espacios disponibles, por lo que, a mayor número de aciertos mayores probabilidades de que alcances el puntaje necesario que te lleve a quedarte en tu primera, segunda o tercera opción.