Pensión del IMSS 2026: ¿Quién puede solicitar el retiro anticipado? Conoce cómo y quiénes pueden pensionarse antes de los 60 años con el IMSS (Pexels)

Conoce cómo puedes retirarte antes de los 60 años con la Pensión por Retiro Anticipado del IMSS y cuáles son sus requisitos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece a sus asegurados diferentes modalidades de pensión para quienes ya pueden retirarse; entre estas se encuentra la Pensión por Retiro Anticipado.

Sin embargo, a pesar del interés que puede despertar esta modalidad, solo algunas personas pueden acceder a ella y aquí te decimos quiénes.

¿Quién puede solicitar el retiro anticipado del IMSS?

Solo podrán solicitar el retiro anticipado quienes sean asegurados del IMSS, tengan menos de 60 años y cuenten con cotizaciones posteriores al 1 de julio de 1997.

Además de lo anterior, estas personas podrán solicitar la pensión por retiro anticipado siempre y cuando cuenten con los recursos suficientes en su cuenta individual para contratar una renta vitalicia con una aseguradora, y que esta sea un 30% mayor a la otorgada por la Pensión Mínima Garantizada del Gobierno de México.

Requisitos para la pensión por retiro anticipado del IMSS

De acuerdo con lo publicado por el IMSS, estos son los requisitos que debes cumplir si deseas retirarte de manera anticipada:

Tener menos de 60 años.

Tener un mínimo de 875 semanas cotizadas en el Régimen Obligatorio del Seguro Social al 2026.

en el al 2026. Que los recursos de la cuenta individual AFORE sean suficientes para el retiro.

sean suficientes para el retiro. Que la pensión calculada en el Sistema de Rentas Vitalicias sea superior en más del 30% a la pensión mínima garantizada.

sea superior en más del 30% a la pensión mínima garantizada. Causar baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

Estar privado de trabajo remunerado.

¿Cuántas semanas cotizadas necesito para el retiro anticipado del IMSS en 2026?

Durante el 2026, el número de semanas cotizadas necesarias para solicitar el retiro anticipado del IMSS es de 875 semanas.

Sin embargo, debido a un cambio en la Ley del Seguro Social y en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las semanas requeridas de cotización incrementarán cada año hasta llegar a 1,000 en 2031.

¿Cómo solicitar el retiro anticipado del IMSS y qué documentos debo presentar?

Si cumples con lo anterior, podrás iniciar el trámite de tu pensión por retiro anticipado solicitándolo en las ventanillas de Control de Prestaciones de la Unidad de Medicina Familiar correspondiente a tu domicilio, presentando los siguientes documentos: