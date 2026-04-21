Alto Comisionado de la ONU advierte de “porciones” de México controlados por el Crimen Organizado: PAN

El alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Volker Turk (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Desaparecidos — El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se reunió con la junta de Coordinación Políitca del Senado, integrada por coordinadores de todas la bancadas donde el oficialismo insistió en negar las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) en el sentido de que las desapariciones forzadas son generalizadas en México.

Durante la reunión, el tema central fue el informe del CED en el que señala que las desapariciones en México deben ser tomadas como crímenes de lesa humanidad, por lo que el tema fue llevado al Consejo General de las Naciones Unidas.

El funcionario escuchó pero su posición fue inamovible y respaldó al CED e incluso recordó que es un órgano independiente por lo cual llamó a los senadores oficialistas a tener apertura y abrirse a otras opiniones.

Volker Türk, pidió al oficialismo trabajar a largo plazo en materia de desaparición forzada e incluso advirtió que hay porciones importantes de México que están controladas por el Crimen Organizado, según relató el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

“Reconoció que, como en otras partes del mundo, en México, hay porciones del territorio que están controladas por el crimen organizado. Eso lo dijo él”, reveló el panista.

Anaya, explicó que en la reunión hubo dos posturas sobre el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED): el oficialismo descalificó esas conclusiones y la oposición lo respaldó, dijo.

No obstante, aclaró que el funcionario de la ONU, “no reculó un milímetro respecto del informe”.

De hecho lo defendió y aseguró que ese informe fue elaborado por un grupo de expertos independientes “y bajo ninguna circunstancia aceptó que hubiera errores en el informe”, relató.

El líder panista, aseguró que fue una gran reunión porque el alto comisionado, pudo escuchar las dos versiones.

“Por un lado, a los negacionistas, a los del oficialismo, que dicen que no existe desaparición forzada en México, pero afortunadamente también nos escuchó a los de la oposición, que señalamos la crisis brutal de desaparecidos que tenemos, con 34 personas que, en promedio, desaparecen todos los días”.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, informó que durante la reunión, le entregaron al Alto Comisionado todas las carpetas de las diferentes reformas que ha tenido el Poder Legislativo, y que se ha extendido hacia las entidades federativas.

“Fue una reunión abierta, Se reconoció la sensibilidad de México para no ocultar de ninguna manera el tema de la desaparición forzada”, aseguró.

El también líder de la bancada morenista, refirió que el rechazo del informe sobre desapariciones es un asunto de interpretación y así se lo hicieron ver al alto comisionado.

El Alto comisionado de la ONU habló de la importancia de los derechos humanos y de pensar en el largo plazo más allá pues reconoció que no es un tena que se resolverá de la noche a la mañana, detalló por su parte, el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda.

“Incluso hizo la observación de que es un error pensar en sexenios cuando lo que tenemos es un problema mayúsculo y de gran calado que trasciende, por supuesto, administraciones”, agregó.

De hecho, Volker Türk “pidió cambiar la perspectiva para no estar en la grilla política sexenal, en la grilla partidista”.

“Tomarnos en serio el informe, hacer transformaciones institucionales y seguir avanzando en una crisis que ha rebasado por completo al Estado mexicano”, recalcó.

La Crónica de Hoy 2026