México avanza hacia playas libres de residuos plásticos

Limpieza de playas

A un año del inicio de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), consolida acciones para avanzar con la limpieza de playas y costas, quedando libres de residuos plásticos, mediante la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, comunidades, organizaciones sociales, academia, empresas y ciudadanía.

Con el objetivo de lograr que el 100% de las playas y costas de México estén libres de residuos plásticos para el año 2030, la Estrategia impulsa acciones de limpieza, conservación, educación ambiental y participación social en todo el territorio nacional. A la fecha, registra un avance del 26% de la meta nacional, equivalente a 2,903 kilómetros de litoral costero atendidos como resultado del compromiso colectivo por proteger mares, playas y ecosistemas costeros.

Durante este primer año de trabajo, se han recolectado 1,363 toneladas de residuos derivadas de las jornadas de limpieza realizadas en distintas regiones del país. De este total:

125 toneladas corresponden a residuos orgánicos

263 toneladas a materiales reciclables

365 toneladas a residuos no reciclables

610 toneladas a otros tipos de residuos

Estos resultados se dieron gracias a la participación de 47,517 voluntarias y voluntarios, así como de 268 adoptantes, que han intervenido en más de 402 playas distribuidas en 113 municipios de las 17 entidades costeras del país. Asimismo, se han llevado a cabo 815 jornadas de limpieza y conservación.

Como parte de las acciones impulsadas en el marco de la Estrategia, durante el mes de abril se realizó la iniciativa “Playas con Valor – Intercambia tus residuos por un mar limpio”, en colaboración con ECOCE y Tetra Pak, en Rincón de Guayabitos, Nayarit; Mazunte, Oaxaca; y Paraíso, Tabasco.

La actividad promovió el consumo responsable y el aprovechamiento de residuos reciclables, con la participación de más de mil personas y la recuperación de más de 700 kilogramos de residuos que evitarán contaminar mares y costas del país. Además, esta acción generó beneficios ambientales asociados al ahorro de agua y energía, así como a la reducción de emisiones contaminantes.