Acusa oposición golpe a la democracia con elección de 3 consejeros del INE “a modo”

La elección de los tres consejeros del INE generó polémica (Instituto Nacional Electoral)

El PAN y PRI advirtieron que la imposición de 3 nuevos consejeros de Morena en el INE, es un golpe más a la democracia, con el objetivo de establecer un régimen autoritario que controle las elecciones en México.

Con la mayoría de Morena y sus aliados del PT y PVEM, La Cámara de Diputados eligió a los nuevos consejeros electorales Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, quienes según la oposición son perfiles muy vinculados a Morena.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó que el control total del árbitro electoral con la imposición de 3 nuevos consejeros a modo es un golpe brutal a la democracia en México.

“Cuando la izquierda gobierna, cierra los espacios de participación, se apodera de los órganos electorales y por supuesto, lo que quieren es un Estado autoritario y un partido único, lo construyen todos los días”, alertó

Ello mientras que la dirigencia nacional del PAN, recalcó que no acompaña procesos que generan dudas sobre su imparcialidad, y que la confianza en las instituciones electorales es fundamental para la estabilidad democrática del país.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, , afirmó que las designaciones de los tres nuevos consejeros del INE, deben responder a la independencia y al compromiso con la democracia, no a intereses del poder.

“En lo individual les damos el beneficio de la duda; por sus hechos y sus decisiones los conoceremos”, señaló.

Romero Herrera advirtió que será sencillo y rápido identificar si las personas designadas honrarán su responsabilidad con la democracia mexicana o si actuarán bajo una lógica de subordinación.

“Nos será muy fácil darnos cuenta, y muy pronto, si honran con sus decisiones su compromiso con la democracia libre en México o si actúan como personas obedientes al poder”, sostuvo.

En tanto el PRI a través de su coordinador en el Senado, Manuel Añorve aseveró que desde el plan B, Morena deseaba apoderarse tanto del tribunal como con el INE.

Insistió que desde el 2018 Morena y sus gobiernos han venido construyendo un traje a la medida, un Estado autoritario en México, que es la copia de Chávez y Maduro en Venezuela.

Alertó que la implementación del plan B ha sido tan desastrosa, que los mismos Diputados de Morena quieren patear el bote, para que no sea en el 2027 la elección de los jueces y magistrados, esos jueces y magistrados del acordeón.

“Y ya se dieron cuenta que la tómbola denigrante, desaparecer el Poder Judicial, simple y sencillamente la carrera judicial y apoderarse de los ministros, jueces y magistrados, ha dañado la impartición de justicia y se ha convertido en motivo de quejas del gobierno de Estados Unidos que lo está señala como uno de los problemas de la negociación del T-MEC”, estableció