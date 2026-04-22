CFE instala autotransformador en Chilchota, Michoacán

Autotransformador en Chilchota, Michoacán

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el 19 de abril del año en curso, a las 5:19 horas, ejecutó la energización de un autotransformador con capacidad de 100 MW en la subestación Carapan, ubicada en el municipio de Chilchota, Michoacán. Horas más tarde, a las 12:55 horas, llevaron a cabo la toma de carga del equipo, integrándolo al sistema eléctrico de manera controlada y segura.

Con la operación del nuevo autotransformador, la dependencia aseguró que atendió la demanda eléctrica para la mejora de la distribución de la carga eléctrica en la subestación Carapan; en beneficio para 2 millones 100 mil 632 usuarios de la región, la cual reducirá las posibles afectaciones al suministro.

La comisión destacó que el incremento de la demanda de energía eléctrica en los municipios de Chilchota, La Piedad, Ciénega, Uruapan y zonas aledañas, especialmente durante la temporada de mayor consumo, hizo necesario el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica para garantizar un servicio continuo y de calidad.

La CFE reveló que la puesta en operación del autotransformador fue posible al trabajo coordinado de 50 trabajadoras y trabajadores de la Subdirección de Transmisión y de la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, de distintas especialidades técnicas.

Por último, la dependencia añadió que el personal involucrado aportó su experiencia, conocimiento y profesionalismo. También realizaron todas las maniobras dentro del marco normativo vigente, cuidando los aspectos de seguridad, lo que permitió llevar a cabo la energización y la toma de carga sin incidentes.

La Crónica de Hoy 2026