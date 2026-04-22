Toman protesta 3 nuevos Consejeros del INE (Andrea Murcia Monsivais)

Tras el proceso de selección encabezado por la Cámara de Diputados, el Consejo General del INE dio la bienvenida a los tres nuevos consejeros votados en el pleno de San Lázaro: Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz, quienes hoy se integraron formalmente a la herradura electoral.

Con un quórum completo, en presencia de todos los demás consejeros, representantes de partidos políticos y diputados, la Presidenta del Consejo, Guadalupe Tadei, dio la bienvenida a los tres nuevos integrantes mediante unas palabras en las que recordó la importancia de las funciones en la institución a la que se integran.

“Ustedes se integran hoy a los trabajos de preparación, toma de decisiones y vigilancia que harán posible que la voluntad ciudadana se exprese de manera libre y auténtica en las urnas. Se integran a un equipo de trabajo conformado por servidoras y servidores públicos y miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que durante muchos años y, de cara al porvenir, tienen la permanente convicción de actuar bajo el estricto apego a la ley.”

Resaltó que la confianza ciudadana se sustenta también en el cumplimiento de funciones sustanciales que van mucho más allá de la organización de comicios y otras tareas de carácter permanente que el Estado mexicano ha encomendado al Consejo.

Luego de tomar protesta los nuevos Consejeros tuvieron la oportunidad de expresarse ante su llegada al máximo órgano del INE.

La consejera Frida Denisse Gómez Puga destacó en su entrada que su formación en el servicio público le ha enseñado que las decisiones más importantes no siempre son las más sencillas pero sí deben ser las más correctas. Por ello, señaló que asume el compromiso de representar no sólo una trayectoria profesional, sino toda una historia colectiva de mujeres y hombres forjados con esfuerzo.

Del mismo modo, subrayó su disposición para construir desde el respeto y la deliberación decisiones que fortalezcan la institución y al personal del instituto, reconociendo su labor y compromiso fundamentales para el funcionamiento del sistema electoral, y a la ciudadanía le reiteró que su actuación estará guiada por un principio inquebrantable servir con integridad.

Durante su primera intervención, la consejera Blanca Cruz García planteó que la función electoral en democracia constituye un quehacer de alta exigencia técnica y procedimental, desplegado desde los valores democráticos y consciente de su importancia para la preservación de los anhelos de convivencia civilizada, relación fructífera con el gobierno, paz social y estabilidad política en el país, no de un colectivo etéreo y lejano, sino de nuestras y nuestros vecinos, nuestras y nuestros conciudadanos, mediante procesos electorales certeros, transparentes y equitativos, es que se puede y se debe contribuir a la democracia nacional.

Así que propuso dirigirse por la construcción de un diálogo tolerante, respetuoso, abierto y fecundo con las y los integrantes del consejo y los actores políticos, como el medio idóneo y deseable para dirimir las controversias y edificar los acuerdos necesarios para el mejor quehacer institucional, siempre en beneficio de la democracia del país.

En conclusión, remarcó que la democracia no florece en el silencio, ni en la indiferencia, ni en la negación del otro, sino en el diálogo fecundo, la inteligente disposición al acuerdo y la comprensión cabal de compartir el mismo afán de vivir en democracia.

La esperada y controvertida intervención del consejero Arturo Manuel Chávez fue protagonizada por su afán en remarcar su experiencia en la academia y en la administración para legitimidad su papel como luchador por la democracia; inauguró su discurso con la premisa de que se requiere de un debate político sobre las nuevas formas de entender la democracia en este país, que se tienen que actualizar las narrativas, que se debe fomentar una cultura de diálogo y de respeto.

“Yo reivindico el perfil ciudadano que tengo y el perfil académico. Porque también estoy convencido que el rigor, el estudio, la investigación, el conocimiento científico, la innovación tecnológica deben ayudar a fortalecer la democracia de nuestro país. Hoy tenemos que revisar qué es lo que acertadamente a lo largo de esta historia ha construido el Instituto Nacional Electoral. Pero también que en qué hemos fallado como institución, porque sólo se crece si uno reconoce los errores que uno ha cometido”, remarcó.

Al abordar la autonomía del Instituto, Chávez apuntó que aunque este valor debe ser la base de su trabajo, expresó “no somos enemigos del gobierno, nosotros no somos enemigos de los partidos políticos, nosotros no somos enemigos de la iniciativa privada, nosotros somos parte de un Estado y debemos tener canales de diálogo con toda la sociedad mexicana”.

En sintonía, se comprometió a construir puentes que permitan una nueva cultura democrática en este país, donde el respeto a la legalidad, la transparencia inevitable hoy con las nuevas tecnologías, el respeto a la objetividad y al conocimiento sean un pilar fundamental para tener este INE.

Durante el cierre del acto, la Presidenta Tadei, agradeció las intervenciones de los nuevos Consejeros e invitó a brindar un aplauso por su llegada, a lo que hubo renuentes en la sala como los representantes del PAN, PRI, y los consejeros Uuc-kib Espadas y Martín Faz, quienes solo se limitaron a mantenerse de pie.