Cambios en gabinete de Sheinbaum ¿y en Morena?; sale Esthela Damián e invitan a Luisa María Alcalde a Consejería Jurídica

La presidenta Claudia Sheinbaum con la consejera jurídica, Estela Damián

Luego del anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Esthela Damián manifestó sus intenciones de contender por el estado de Guerrero en 2027, por lo que dejará la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República el próximo 30 de abril .

Este miércoles, la presidenta Sheinbaum anunció que Damián dejará la Consejería Jurídica e invitó a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde a ocupar ese cargo, por lo cual se perfilan cambios en la cúpula del partido guinda donde se menciona la llegada de la actual secretaria del Bienestar, Arianda Montiel.

La aún dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde dijo sentirse muy honrada por esa invitación de Sheinbaum pero acotó que lo pensará y luego le contestará a la mandataria.

“Me siento honrada y para mi significa un reconocimiento , me siento muy contenta, le dije ( a Sheinbaum) que me dé un ratito para pensarlo, ya la buscaré para poder plantarle mi decisión y lo haremos público”, aseveró la dirigente morenista

En una carta que envió a la presidenta Sheinbaum, la aún consejera jurídica de la presidencia de la República, Esthela Damián confirmó que dejará el cargo el próximo 30 de abril para buscar la gubernatura de Guerrero en el 2027 bajo el argumento de que “no es la búsqueda del poder por el poder lo que guía sus decisiones”.

“Siendo oriunda de Guerrero,, estado al que me une un profundo amor y compromiso social, he decidido participar en dicho proceso, por lo que estimo oportuno cerrar este ciclo en el servicio público”, aseveró

Recalcó que tiene claro sus principios y seguirá abonando para que el movimiento se mantenga unido en la tierra del sol, en alusión a Guerrero.

Durante la mañanera de este miércoles, la Presidenta, Claudia Sheinbaum, informó que hace unos días, Damián le comentó que quería irse a trabajar a Guerrero.

“Aclaro, yo no tengo candidatas o candidatos (...) Esthela me pidió que se quiere ir a Guerrero y quiere participar allá, le dije tienes que dejar la Consejería. Ha hecho un trabajo muy bueno en la Consejería”, repuso la mandataria

Acto seguido reveló que invitó a a Luisa María Alcalde a la Consejería, en lugar de Esthela Damián.

“¿Por qué?, luisa es una excelente abogada, muy buena abogada y ella participó en varios temas del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, sostuvo

Según la presidenta Sheinbaum Pardo, Luisa María Alcalde le respondió que lo va a pensar en estos días y afirmó que “Luisa es una excelente abogada”.

La mandataria aclaró que los movimientos en su Gabinete no se tratan de ninguna división con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): “No hay un teléfono rojo de Palenque a Palacio Nacional, no hay ninguna comunicación de orientación de absolutamente nada”.

Afirmó que “las decisiones del Gobierno de México las toma la presidenta y su Gabinete (...) Y la decisión de quién vaya a ser el dirigente de Morena también se toma en Morena, no se toma la presidenta de la República, porque no somos el partido de Estado, no somos el PRI”.