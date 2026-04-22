Somos MX se manifiesta ante supuestos favoritismos en consejerías electorales

Somos Mx

Ante la designación de tres consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral la empresa SOMOS MX expresa, a través de un comunicado su preocupación por el aparente favoritismo de personas que tienen vinculación con los partidos de la alianza gobernante.

Detallan que aún cuando ya había finalizado el tiempo estipulado para el registro de las y los aspirantes, se agregaron algunos nombres con el argumento de que habían tenido problemas con el sistema informático.

Según su escrito, “la elaboración y resguardo del examen también genera dudas en la medida de que no se informó a la opinión pública quiénes redactaron las preguntas, o qué empresa o institución lo elaboró”.

Además los resultados de los exámenes generan dudas pues señalan que las puntuaciones son muy superiores a las del promedio, lo que podría suponer que fueron alterados o realizados de formas irregulares.

Otro de los puntos que señalan es que el Comité Técnico trabajo de forma muy censurada y no informó sobre los criterios que aplicó, es decir, no explico las razones por las que algunos perfiles fueron idóneos para avanzar a las entrevistas y por qué otros no.

“La construcción del acuerdo correspondiente excluyó a los demás partidos políticos rompiendo la regla del consenso y dañando la legitimidad de origen en las designaciones” señalan.

Declaran que por su papel fundamental en la defensa de la democracia de nuestro país, la elección de las consejerías debe realizarse con la participación y acuerdo de todas las fuerzas políticas.

Destacan que los sistemas tecnicos y operativos de las autoridades electorales debe garantizar que en 2027, las y los mexicanos tengan elecciones con altos estándares de calidad.

“Somos MX considera que el arbitraje de las contiendas electorales debe hacerse con plena autonomía frente a los poderes en turno y con absoluta independencia frente a todos los partidos políticos”.