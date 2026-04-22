ISSSTE en Tabasco realiza cuatro procedimientos cardiológicos, gracias a la incorporación de especialistas

Atención a derechohabientes ISSSTE Tabasco La incorporación de médicos de diversas especialidades al Hospital General de Tabasco, del ISSSTE, permitirá una atención más eficiente a la derechohabiencia sin que sean referidos a otras unidades médicas

La incorporación de médicos especialistas al Hospital General “Dr. Daniel Gurria Urgell” del ISSSTE, en Villahermosa, Tabasco, permitió que se llevaran a cabo, por primera vez, cuatro procedimientos cardiológicos.

Asimismo, en dicho nosocomio también se incorporaron a la atención a la derechohabiencia dos médicos traumatólogos, epidemiólogo, reumatólogo, pediatra y un neurólogo pediatra, como parte de la contratación de especialistas anunciada por el director del instituto, Martí Batres.

Entre los primeros beneficiados con la incorporación de estos médicos especialistas, fue una derechohabiente de 89 años, a quien se le colocó un marcapasos Bicameral.

Lo anterior, debido a que la paciente estuvo internada con un diagnóstico de bloqueo auriculoventricular completo.

El procedimiento se realizó en marzo pasado, y la paciente salió de la cirugía sin complicaciones y está bajo observación médica.

Asimismo, el pasado 1º de abril, se cambió la fuente de poder de sus marcapasos a dos pacientes masculinos, de 67 y 91 años, y a una mujer de 82 años y los cuatro procedimientos tuvieron una duración de entre una y dos horas.

La incorporación de este grupo de médicos especialistas permitirá atender de manera directa a la derechohabiencia de la región, sin necesidad de que tengan que ser referidos a otras unidades médicas.