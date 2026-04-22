Maru Campos ignoró la Constitución al permitir operaciones de agentes de EU en Chihuahua

Maru Campos, Goberndora de Chihuahua, tendrá muchas cosas qué explicar

Polémica injerencista — La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se reunirá la próxima semana con la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para tratar de dar una explicación satisfactoria sobre la presencia de agentes de Estados Unidos en una presunta operación contra el narco en esa entidad, cuando de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución, queda prohibida toda intervención extranjera en investigación y persecución en territorio nacional sin autorización del Estado.

La mandataria chihuahuense, que había guardado silencio durante los últimos tres días sobre el caso, en el que en un accidente carretero perdieron la vida cuatro personas, dos de ellos agentes estadounidenses, deberá aclarar sobre la presencia de los agentes de EU en Chihuahua, ya que a todas luces pasó por alto el artículo 40 de la Carta Magna, reformado por iniciativa de la presidenta Sheinbaum y en vigor desde el 1 de abril del 2025, en el que se subraya que “no consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables”.

La iniciativa presentada por la Jefa del Ejecutivo y aprobado para su reforma por el Congreso de la Unión el año pasado, se apoya en evitar violaciones a la soberanía nacional e intromisiones extranjeras en labores del Estado Mexicano, como ocurrió con el presunto secuestro del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2024, al haber sido sacado del país, con engaños, por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, con apoyo de agentes estadounidenses para ser trasladado a El Paso, Texas, donde fue capturado.

INDIFERENTE

Ahora, se suma este nuevo episodio, donde el Gobierno de Chihuahua ignoró lo que establece el Artículo 40 y sin reportar la situación a la Federación decidió actuar de manera unilateral, como si la autorización del estado fuera suficiente, cuando la Carta Magna rige que todo permiso para operaciones extranjeras debe tener el consentimiento del Gobierno Federal.

La iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum para evitar estos casos la presentó el 20 de febrero del año pasado donde establece que: “Bajo ninguna circunstancia el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, ni consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables”.

REUNIÓN

En este contexto, la Jefa del Ejecutivo federal confirmó que la próxima semana sostendrá una reunión con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para abordar la muerte de dos agentes estadounidenses y de dos funcionarios mexicanos tras un operativo en la Sierra Tarahumara.

“Sí vamos hablar con ella, (el martes) Rosa Icela, secretaría de Gobernación, platicó con ella. También vamos a buscarla, siempre es necesario el diálogo y la comunicación”, expresó.

Asimismo, Sheinbaum insistió en que existen diversos puntos que deben aclararse, especialmente por la participación de agentes extranjeros en acciones dentro del país. “Estas personas extranjeras pertenecientes al gobierno de Estados Unidos participaron en una actividad, en el desmantelamiento de un laboratorio, pero no había conocimiento de la colaboración y no se informó, entonces son varios puntos los que se tienen que aclarar”, resaltó.

La Crónica de Hoy 2026