Asesinan a Lina Rodríguez, secretaria de Mujeres Ganaderas de México

Asesinan a Lina Rodríguez La empresaria y líder ganadera fue asesinada dentro de su negocio en Cuauhtémoc, Chihuahua.

La empresaria y ganadera Lina Alejandra Rodríguez Castillo fue asesinada la tarde del miércoles 22 de abril dentro de su propio negocio en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, en un ataque que también dejó a otra mujer lesionada.

El crimen ocurrió en una zona comercial del sector agropecuario y provocó una fuerte reacción entre productores y organizaciones del ramo.

Rodríguez, quien además era secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), se encontraba en el establecimiento “Agro Cali” cuando fue agredida.

El caso se suma a otro homicidio reciente contra un integrante del mismo sector en la entidad.

Así ocurrió el ataque dentro al negocio de Lina Rodríguez

De acuerdo con los reportes, varios hombres ingresaron al local ubicado en el kilómetro 111 de la carretera Cuauhtémoc-La Junta, en dirección a Guerrero, y atacaron directamente a las personas que se encontraban en el lugar.

Durante la agresión, Lina Rodríguez recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que le provocó la muerte. En el mismo hecho, otra mujer resultó lesionada, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su identidad ni su estado de salud.

El ataque ocurrió a plena luz del día dentro de un establecimiento dedicado a la venta de insumos agropecuarios, lo que incrementó la preocupación en la zona.

Un nuevo golpe al sector agropecuario de México

Este asesinato no es un caso aislado. Apenas días antes, también fue privado de la vida Gerardo López Palacios en la ciudad de Chihuahua, otro hecho que impactó al sector.

Con ambos casos, productores y empresarios han expresado su inquietud por la violencia que enfrenta el gremio en la región, donde las actividades agropecuarias son clave para la economía local.

Reacción de Mujeres Ganaderas de México

Tras confirmarse la muerte de Lina Rodríguez, la MUGAM, de la cual era fundadora, difundió un mensaje de despedida y exigencia de justicia.

En redes sociales, la agrupación la describió como una mujer “íntegra, trabajadora y respetada”, y lamentó que su asesinato refleje la situación de violencia que se vive en el país.

“Su muerte nos sacude en lo más profundo”, señalaron, al tiempo que pidieron a las autoridades esclarecer el caso.

Sin detenidos hasta el momento

Hasta ahora, no se reportan personas detenidas por este crimen. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y el móvil del ataque.

El caso ha generado indignación tanto en el ámbito empresarial como en el ganadero, donde Lina Rodríguez era una figura reconocida por su trabajo y liderazgo.