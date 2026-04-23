Pensión Bienestar mayo 2026: confirman retraso en pagos; te explicamos cuál es la razón del cambio

La Pensión Bienestar mayo 2026 viene con ajustes que ya alarmaron a millones de beneficiarios. Aunque no se trata de una cancelación ni de un recorte, sí habrá un retraso en el pago respecto a lo que normalmente ocurre al inicio del mes.

De acuerdo con la información más reciente, el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio no comenzará en los primeros días como es costumbre, sino que se recorrerá.

¿Por qué habrá retraso en la Pensión Bienestar mayo 2026?

El motivo del ajuste se debe a una combinación del calendario que juega en contra.

Días festivos y bancos cerrados

El principal factor es que el 1 de mayo (Día del Trabajo) provoca el cierre de bancos, lo que impide iniciar la dispersión de pagos como normalmente sucede.

A esto se suman otros días inhábiles y condiciones operativas que obligan a recorrer el calendario.

Ajustes administrativos en la dispersión

Las autoridades también han señalado que el calendario está en proceso de actualización, lo que implica movimientos en las fechas de depósito para evitar saturaciones o errores.

En otras palabras, el dinero sí llegará, pero no al ritmo al que muchos estaban acostumbrados.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar en mayo 2026?

Aunque el calendario oficial aún no se publica completamente, estimaciones coinciden en que:

El pago podría iniciar alrededor del 4 de mayo

Se mantendrá el esquema de depósitos por letra del apellido

La dispersión será gradual durante varios días

Esto significa que algunos beneficiarios podrían recibir su dinero antes que otros, dependiendo de su inicial.

¿Habrá pago doble en mayo 2026?

En redes sociales circula la idea de un “pago doble Bienestar”, pero la realidad es otra.

En la mayoría del país, no está confirmado un depósito doble generalizado

Solo en contextos específicos, como procesos electorales locales, podría adelantarse algún pago

¿Quiénes reciben la Pensión Bienestar?

El programa mantiene cobertura para:

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Mujeres de 60 a 64 años

Madres trabajadoras

Con montos que, en 2026, se mantienen como uno de los apoyos sociales más relevantes del país.