Presenta comisión Antimonopolios demanda colectiva contra gaseras por 13 mmdp; manipularon precios por 10 años

Trece gaseras fueron sancionadas por manipular precios del precio del carburante

Sanción a gaseras — La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó una demanda colectiva contra 53 empresas gaseras para que reparen el daño causado a los consumidores que asciende a más de 13 mil millones de pesos por prácticas de colusión durante 10 años donde manipularon precios y se repartieron la clientela en varias entidades del país.

Después de una investigación, la autoridad descubrió y sancionó un acuerdo colusorio en el que Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas, y Gas Metropolitano se pusieron de acuerdo para manipular precios y repartirse la clientela en Ciudad de México, Estado de México, y distintas localidades en Colima, Tamaulipas y Sinaloa.

Como resultado de estas conductas ilegales, se cobraron sobreprecios que derivaron en un daño a los consumidores de más de $13,000 millones de pesos.

Por ello,, la CNA decidió presentar esta demanda colectiva para que. además de las multas administrativas impuestas, los infractores reparen el daño causado a la sociedad.

El gas LP es un bien de uso cotidiano en los hogares mexicanos: 8 de cada 10 familias lo utilizan como principal combustible para la preparación de alimentos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares.

Por ello, las afectaciones en este mercado impactan directamente en el gasto diario de millones de personas.

El objetivo de esta demanda es que los infractores sean condenados a otorgar descuentos sobre el precio del Gas LP a todos los consumidores de las zonas afectadas, lo que permitiría una verdadera reparación del daño causado a las familias.

Con esta acción, la Comisión reafirma su compromiso con una política de competencia que utilice todas sus herramientas para sancionar fuertemente a empresas que abusen de la población y que, a su vez, genere beneficios tangibles para las y los mexicanos.

La Crónica de Hoy 2026