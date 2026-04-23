Retraso en pago de pensiones Bienestar para mayo: esto se sabe del por qué se retrasaría y cuándo caería el depósito

Pensiones Bienestar El ajuste se debe al feriado del 1 de mayo y al cierre de bancos durante ese fin de semana.

El inicio de pagos de la Pensión Bienestar en mayo de 2026 apunta a moverse algunos días respecto a lo habitual, en medio de dudas entre adultos mayores, mujeres beneficiarias y personas con discapacidad que dependen de este ingreso bimestral.

La Secretaría del Bienestar aún no publica el calendario oficial, pero ya se anticipa un ajuste en la dispersión de recursos por factores operativos del sistema bancario.

Este depósito corresponde al tercer bimestre del año (mayo-junio) y forma parte de los programas sociales prioritarios del gobierno federal, cuyo objetivo es garantizar un ingreso básico a sectores en situación vulnerable.

Debido a ello, cualquier cambio en las fechas genera expectativa, ya que miles de familias organizan sus gastos con base en estos apoyos.

¿Por qué se retrasaría el pago de pensiones en mayo?

El posible ajuste en el calendario tiene una razón clara: el 1 de mayo, Día del Trabajo, es un día de descanso obligatorio en México, lo que implica el cierre de instituciones bancarias, incluido el Banco del Bienestar.

A esto se suman el sábado 2 y domingo 3 de mayo, días en los que regularmente no se realizan depósitos. Con este escenario, el inicio de pagos se recorrería al siguiente día hábil.

De acuerdo con estimaciones, el calendario oficial podría publicarse el lunes 4 de mayo, misma fecha en la que comenzaría la dispersión de recursos.

Nuevas fechas para los pagos bienestar en mayo 2026

Como en otros periodos, la entrega del dinero se realizará de forma escalonada, tomando en cuenta la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Este sistema busca evitar filas largas y saturación en sucursales, facilitando que los derechohabientes puedan retirar su dinero de manera ordenada.

Las autoridades recomiendan no acudir antes de la fecha asignada y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer el calendario exacto.

¿Se puede retirar dinero en días feriados en bancos Bienestar?

Aunque las sucursales bancarias cierran en días inhábiles, los cajeros automáticos del Banco del Bienestar continúan operando las 24 horas.

Esto permite a los beneficiarios disponer de su dinero una vez que el depósito haya sido realizado, sin necesidad de acudir a ventanilla.

Espera para los pagos en Bancos de Bienestar

El cambio en fechas responde a cuestiones logísticas y no implica la cancelación ni reducción del apoyo. Sin embargo, puede impactar en la planeación económica de miles de familias.

Por ello, la recomendación es clara: esperar el anuncio oficial, revisar el calendario correspondiente y evitar acudir antes de tiempo para prevenir contratiempos.