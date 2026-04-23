Bloqueos en carreteras HOY 23 de abril: caos vial, cierres y rutas afectadas en México

Este jueves 23 de abril de 2026, diversas carreteras de México han registrado bloqueos, cierres parciales y tráfico intenso, una combinación que ha afectado a miles de automovilistas atrapados en el tránsito.

¿Qué está pasando en las carreteras hoy?

Las afectaciones en las principales autopistas no son un evento aislado. De acuerdo con reportes recientes, los cierres carreteros en México suelen detonarse por tres factores principales: accidentes, trabajos de mantenimiento y protestas sociales.

Este jueves, desde temprano, distintos puntos del país presentan complicaciones que obligan a los conductores a replantear rutas o armarse de paciencia.

Principales carreteras con cierres y bloqueos HOY

Autopista México–Querétaro

Se reportan cierres parciales por obras en ciertos tramos, lo que provoca reducción de carriles y tráfico lento en horarios clave

Autopista México–Cuernavaca

Ha sido escenario reciente de accidentes que derivan en cierres totales o parciales , especialmente a la altura del km 45

, especialmente a la altura del km 45 Aunque algunos bloqueos se liberan con el paso de las horas, el tránsito sigue irregular

Autopistas en Jalisco y occidente

Se han registrado cierres por percances vehiculares, como en la vía Acatlán de Juárez–Colima

Zona centro y Bajío

En días recientes, manifestaciones de agricultores y transportistas han impactado puntos clave como Guanajuato y accesos a carreteras federales

han impactado puntos clave como Guanajuato y accesos a carreteras federales Estas protestas suelen generar bloqueos intermitentes que afectan la circulación regional

Recomendaciones si vas a salir a carretera hoy

Antes de lanzarte al volante, vale la pena afinar la estrategia:

Planea tu ruta

Consulta actualizaciones en tiempo real para evitar quedar atrapado en un bloqueo.

Considera rutas alternas

En casos como la México–Cuernavaca, las carreteras federales libres suelen ser un salvavidas cuando la autopista colapsa.

Sal con tiempo extra

Anticiparte puede ser la diferencia entre llegar tranquila o desesperada.

Más allá del tráfico, los bloqueos carreteros reflejan tensiones sociales, fallas en infraestructura y la intensidad del movimiento diario en México.