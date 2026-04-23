Rumbo al Mundial: Secretaría de las Mujeres capacita a más de 26 mil servidores públicos sobre violencia de género

Capacitan a servidores públicos en materia de violencia de género

La Secretaría de las Mujeres capacitó a 26 mil 674 servidores públicos de la Defensa, Marina y Guardia Nacional que atenderán a turistas durante el Mundial de Futbol 2026, que se realizará en México en junio, como parte de las acciones para evitar la violencia de género,

La Coordinación de Cambio Cultural y Desarrollo de Capacidades de la Subsecretaría de Igualdad Sustantiva, informó que del 17 febrero al 20 de abril, del año en curso, personal de estas secretarías recibieron información para garantizar una vida libre de violencias e igualdad en contextos masivos, interculturales y multilingües.

La estrategia que implementará el Gobierno de México durante la justa deportiva dotará de herramientas a las y los servidores públicos para que sepan cómo actuar y qué no hacer antes, durante y después de alguna eventualidad, así como delinear las rutas de atención.

Estas capacitaciones se mantendrán hasta que inicie el Mundial de Futbol, para que las y los servidores públicos que estarán atendiendo al público, cuenten con las herramientas necesarias.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, pone a disposición de la población femenina la línea 079 opción 1, donde recibirán atención en los idiomas español e inglés.