Desmantelan huachicol fiscal: cae en Argentina contralmirante Farías Laguna

Detenido Fernando Farías Laguna. (SSPC)

Fue detenido Fernando Farías Laguna, contralmirante líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos, mismos que evadían el pago del impuesto especial sobre Producción y Servicios.

Su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante y sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue detenido en 2025; ambos parientes encabezarían esta red de corrupción de combustible.

En septiembre del 2025, las autoridades destaparon el entramado llamado “huachicol fiscal”, operaciones ilícitas dirigidas por directivos de empresas y algunos servidores públicos relacionados con la venta ilegal de combustible.

Este sujeto, exmiembro de las fuerzas armadas, fue capturado en Buenos Aires, Argentina, por poseer una ficha roja emitida por INTERPOL, además de contar con pasaporte falso de Guatemala.

El secretario de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que este criminal y exfuncionario del Gobierno de México, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Previamente, era buscado en 192 países.

El pasado 19 de septiembre, una jueza concedió a Farías una suspensión definitiva en la que prohibió su captura y también su encarcelamiento en el penal del Altiplano, sin embargo, el dos de octubre le retiraron esa suspensión, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ningún impedimento para detenerlo.

Las autoridades explicaron que el pasado seis de noviembre, Farías y su defensa no se presentaron a la audiencia de imputación, por lo que la juez del Centro de Justicia Federal, en Almoloya de Juárez, lo declaró sustraído de la justicia y emitió orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con reportes, en agosto de 2024 se registró una salida con destino a Florida, Estados Unidos, sin tener registro de su retorno a territorio nacional.

Huachicol fiscal

El primer golpe al “huachicol fiscal” se logró en 2025, cuando fueron detenidas ocho personas, entre las que se encuentran Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando Farías Laguna.

Estos sujetos encabezarían el “huachicol fiscal” a través de la empresa de transportes Mefra Fletes, perteneciente a Roberto Brown Cantú, alias “El Señor de los Buques” responsable del traslado ilegal de hidrocarburo de Estados Unidos a México.

Estas personas, identificadas como Manuel Roberto “N”, Climaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”, Carlos de Jesús “N”, Fernando Ernesto “N”, Francisco Javier “N”, Éndira Xóchitl “N”, Perla Elizabeth “N”, Natalia “N”, Ismael “N”, Anuar “N”, Héctor Manuel “N” y José “N”, formaron una estructura criminal cuya logística delictiva se basa en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible, con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y servidores públicos.

El cumplimiento de las órdenes de aprehensión en contra de los seis hombres y dos mujeres se ejecutó tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo.

Manuel Roberto Farías Laguna se desempeñó como secretario particular del subsecretario almirante José Luis Arellano. Posteriormente, en 2024, fue designado comandante de la XII Zona Naval, en Puerto Vallarta, Jalisco, sin embargo, en enero del 2025 fue separado de sus funciones, sin que se difundieran los detalles de las funciones que desempeñaba.

El decomiso histórico del combustible robado que llevó a la captura del vicealmirante y los demás implicados en el huachicol fiscal, ocurrió el 31 de marzo del 2025, cuando en el puerto de Tampico aseguraron 10 millones de litros de diésel, así como de diversas armas y vehículos; un histórico golpe al tráfico ilícito de hidrocarburos.

En ese momento, el titular de la SSPC detalló en el operativo se identificó un buque que arribó al puerto de Tampico el pasado 19 de marzo, con carga de aditivos para aceites lubricantes, el cual fue interceptado. A su vez, se realizaron cateos en predios ubicados en Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento en el Ejido Ricardo Flores Magón, ambos en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.

Como resultado, se aseguró el buque, dentro del cual se incautaron dos armas cortas con cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentación diversa.

Derivado de la revisión del buque en un terreno propiedad de una empresa de fletes, cerca de la carretera Camino Antiguo a Medrano, se aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque y seis tractocamiones sin remolque, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales.

Asimismo, en el predio ubicado en el Libramiento se aseguraron 18 cartuchos de arma corta y documentación diversa.

Anuar González se incorporó en 2023 como representante legal a la empresa de transportes Mefra Fletes, propiedad del ciudadano de nacionalidad mexicana y estadounidense Roberto Brown Cantú, alias “El Señor de los Buques” investigado por contrabando de millones de litros de combustible de Estados Unidos a México.

Durante varios años, Anuar González fue juez de Distrito en Veracruz y en febrero del 2019, el Consejo de la Judicatura Federal lo destituyó del cargo por actos de corrupción, en contra de constancias y errores inexcusables en un caso de pederastia.

En tanto, Héctor Manuel Portales Ávila, también representante legal de Mefra Fletes y secretario de la empresa Autolíneas Roca, fundada en 2021 por Brown Cantú.

La empresa Mefra Fletes fue constituida en el año 2015 en Guadalajara, Jalisco y posteriormente, en 2019, Roberto Brown Cantú y José y José René Tijerina Mendoza se convirtieron en sus socios y comenzaron a operar en Nuevo León, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas.

Asimismo, inauguraron oficinas en McAllen Texas, Estados Unidos.

Tijerina Mendoza también es propietario de Autotransportes Montimex, de Monterrey, Nuevo León.

La manera en la que iniciaron las sospechas de presuntas prácticas de huachicol fiscal ocurrió en 2023, cuando Rafael Ojeda acudió a la FGR a denunciar problemáticas en diversas áreas de la Marina.

En ese momento, la FGR le solicitó que colaborara con datos de prueba que evidenciaran esas irregularidades, lo que desencadenó en un trabajo profundo con la labor fundamental de autoridades hacendarias como la UIF, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal, indagatorias que visibilizaron prácticas ilegales que trascendían la función de la institución y que apuntaban a algunas personas involucradas en delitos.

A esto se sumaron los decomisos de huachicol de los últimos meses en todo el país, específicamente los más significativos ejecutados en Tamaulipas y Baja California, hechos que apuntaron directamente a la responsabilidad criminal de los marinos, empresarios y empleados de aduanas.