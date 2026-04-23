México refuerza cooperación internacional para impulsar soberanía alimentaria y sanidad agropecuaria

AGRICULTURA e IICA fortalecen cooperación para impulsar la soberanía alimentaria (Daniel Samperio Guevara)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) firmaron un Acuerdo General de Cooperación y Gestión de Proyectos con el objetivo de fortalecer el sector agroalimentario y avanzar con el proyecto de soberanía alimentaria en el país.

El acuerdo, fue firmado de manera remota por el secretario de de Agricultura Julio Berdegué Sacristán y el director general del IICA, Muhammad Ibrahim, tendrá vigencia hasta marzo de 2031 y establece las bases para el desarrollo de programas enfocados en productividad, sostenibilidad, sanidad e inocuidad, así como seguridad alimentaria.

Como parte de esta alianza, ambas instituciones también impulsarán el Plan de Colaboración Agricultura–IICA 2026–2028, que prioriza acciones para modernizar los sistemas agropecuarios y fortalecer la inteligencia sanitaria en el país.

Entre las principales líneas de trabajo se incluyen el desarrollo de capacidades técnicas, la planeación estratégica, la sanidad agropecuaria, acuícola y pesquera, así como el fortalecimiento de cadenas productivas y la eficiencia en el uso del agua.

El plan contempla el desarrollo de un sistema informático para la identificación y trazabilidad animal en México, que incorporará herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial para mejorar la vigilancia epidemiológica.

Otro proyecto es la creación de un Centro Regional de Inteligencia Sanitaria enfocado en el control del gusano barrenador del ganado, en coordinación con países de Centroamérica, con el fin de fortalecer la prevención, vigilancia y respuesta ante riesgos zoosanitarios.

Ambas iniciativas representan una inversión aproximada de 6 millones de dólares y buscan reforzar la cooperación regional en materia de sanidad agropecuaria.

Con este acuerdo, el Gobierno de México y el IICA buscan consolidar un campo más resiliente, sostenible e incluyente, capaz de garantizar alimentos suficientes y de calidad, así como proteger la producción nacional frente a riesgos sanitarios.