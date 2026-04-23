Tormenta Negra HOY en México: lluvias intensas, granizo y vientos sacuden estos estados este 23 de abril

El término “tormenta negra” ha tomado fuerza en redes sociales y algunos medios de comunicación; sin embargo, muchos de los ciudadanos desconocen el significado real de esto.
Es importante aclarar que esta no es una categoría oficial del clima en México, pero se usa para describir lluvias intensas, tormentas eléctricas y condiciones severas que pueden poner en jaque la rutina diaria, tal como los hechos de esta semana.
¿Qué es una Tormenta Negra?
Este concepto proviene de Asia y se refiere a precipitaciones extremadamente fuertes en lapsos cortos. En el contexto mexicano, sirve como etiqueta para alertar sobre sistemas atmosféricos activos que traen consigo granizo, ráfagas de viento y chubascos intensos.
Tormenta negra hoy 23 de abril: estados afectados por lluvias y granizo
Para este jueves, el pronóstico apunta a un escenario movido en varias regiones del país. Aunque la intensidad varía por zonas, el patrón es: precipitaciones fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas.
Entre los estados que han presentado condiciones similares en estos días recientes destacan:
Zonas con lluvias fuertes a muy fuertes
- Michoacán
- Guanajuato
- Estado de México
Estados con chubascos y tormentas eléctricas
- Ciudad de México
- Jalisco
- Querétaro
- Morelos
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Chiapas
Estas condiciones pueden escalar rápidamente, especialmente en regiones donde la humedad y la inestabilidad atmosférica están haciendo equipo.
¿Habrá Lluvia Negra en CDMX?
Sí, pero sin generar una catástrofe como hace unos días. La CDMX podría registrar lluvias intermitentes, posibles granizadas y rachas de viento, sobre todo por la tarde y noche.
No se trata de una tormenta continua, sino de episodios intensos que aparecen de pronto.
¿Por qué se están intensificando estas lluvias?
El clima en México está viviendo días inquietos y atípicos respecto al mes del año por la combinación de varios factores:
- Corrientes de aire húmedo
- Altas temperaturas previas
- Sistemas de baja presión
- Interacción con frentes fríos
Este mix atmosférico provoca que las nubes se carguen como si fueran esponjas saturadas… y cuando ya no pueden más, descargan todo de golpe.
Recomendaciones ante la tormenta negra
Cuando el cielo se pone dramático, lo mejor es no improvisar. Aquí algunas claves:
Evita riesgos innecesarios
- No te resguardes bajo árboles durante tormentas eléctricas
- Maneja con precaución por posibles encharcamientos
Mantente informado
- Sigue reportes del clima en tiempo real
- Evita zonas propensas a inundaciones
Prepárate para cambios bruscos
- Lleva paraguas o impermeable
- Considera tiempos extra en traslados