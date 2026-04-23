Nueve de cada diez residentes extranjeros en México se sienten seguros en el país: encuesta

Encuesta El pueblo jalisciense de Ajijic, en la laguna de Chapala tiene una de las comunidades de extranjeros del país

El Índice de Percepción de Seguridad para Expatriados (ESPI, en inglés), encuesta que dejará de realizarse anualmente para hacerse trimestralmente a extranjeros residentes en México, revela que, por la propia experiencia de cada encuestado, la mayoría percibe el país como más seguro de lo que esperaban antes de mudarse, con una puntuación de 89 sobre 100, considerada un índice alto.

El índice, elaborado por el periódico Mexico News Daily (MND), pretende medir la brecha de percepción (mayoritariamente negativa de México en el exterior) y la realidad de residentes no turistas, basada en la experiencia propia, con el objetivo de crear una línea de tendencia que documente cómo evoluciona la percepción de seguridad con el tiempo, sin minimizar, subrayan los autores, los problemas de seguridad que afectan a un amplio sector de la población mexicana, como el crimen organizado, la violencia de género y el secuestro.

En resumen, la MND ESPI mide las experiencias y percepciones personales de seguridad, no la situación general de seguridad en México ni las estadísticas nacionales de delincuencia. Esta distinción es importante: la encuesta pregunta qué tan seguro/a se siente usted en su vida diaria en la comunidad donde vive, no qué opina sobre las noticias de lugares que nunca ha visitado.

9 de cada 10 vive muy seguro

En la primera encuesta del Índice de Percepción de Seguridad de los Expatriados participaron 773 extranjeros residentes en 29 de los 32 estados de México, en su mayoría concentrados en los estados de Jalisco, Guanajuato, Baja California Sur, Nayarit, Ciudad de México y Quintana Roo, y de ellos en las seis ciudades con mayor número de residentes: San Miguel de Allende, Puerto Vallarta (y alrededores), Ajijic, Ciudad de México, Guadalajara y Mazatlán.

Más de la mitad de los encuestados han vivido en México durante al menos 6 años y más de tres cuartas partes de los encuestados tienen 60 años o más, mientras que el resto son más jóvenes. El 55% de los encuestados son hombres, mientras que casi el 45% son mujeres. La gran mayoría de los encuestados se sienten muy seguros en la ciudad o pueblo mexicano donde viven. Esta cifra se sitúa firmemente en el extremo seguro de la escala, y proviene de personas que viven aquí, no de visitantes.

En una escala donde 0 representa sentirse completamente inseguro y 100 completamente seguro, el extranjero promedio que vive en México calificó su sensación de seguridad diaria con 88.97/100.

Más seguros que en sus países de origen

En promedio, el 63.71% de los encuestados se sienten más seguros en la ciudad o pueblo mexicano donde residen que en el lugar donde vivieron más recientemente en su país de origen.

Una puntuación de 50 indicaba que la sensación de seguridad personal en México era “aproximadamente la misma” que en su país de origen, mientras que una puntuación de 0 representaba “mucho menos seguro” y una puntuación de 100 indicaba “mucho más seguro”.

Los datos no indican que en México no haya delincuencia. Indican que, para los residentes extranjeros encuestados —en su mayoría estadounidenses—, la experiencia diaria de seguridad personal en México es mucho mejor que la que tenían antes.

La policía mexicana, mejorable

Sobre la policía mexicana, los encuestados opinan que las fuerzas de seguridad mexicanas, incluyendo la policía local, realizan un trabajo “regular”.

Al pedirles que calificaran la capacidad de respuesta y la eficacia de la policía y otras fuerzas de seguridad en su comunidad, la calificación promedio fue de 3.1 estrellas sobre cinco. Si bien no es una calificación deficiente, indica que la policía y otras fuerzas de seguridad tienen mucho margen de mejora. Según Mexico News, “muchos mexicanos coincidirían con esta valoración”.

Imagen de México de los medios extranjeros es inexacta

La mayoría de los encuestados opina que la imagen que los medios de comunicación extranjeros proyectan de México es inexacta.

En una escala donde 100 significa “la cobertura de los medios extranjeros sobre México es completamente precisa” y 0 significa “completamente inexacta”, la puntuación promedio entre los encuestados fue de 26.55, lo que ha sido un factor decisivo para la imagen de México en sus países de origen y en la percepción deformada que tenían muchos de los que se mudaron.

Menos mordidas de lo que parece

Más del 80% de los encuestados no han sido víctimas de ningún delito en México en los últimos 12 meses, ni tampoco ningún miembro de su núcleo familiar.

Entre quienes sí sufrieron algún delito, el más común, con diferencia, fue el hurto menor: celular, cartera o bolso. Un número menor de personas denunció fraude, robo con allanamiento de morada, extorsión, robo de vehículos, acoso verbal y robo a mano armada.

Aproximadamente el 85% de los encuestados no había recibido ninguna solicitud de soborno por parte de un funcionario público o policía en los últimos 12 meses. La reputación de México en materia de sobornos (la mordida) está bien arraigada históricamente, pero estos datos sugieren que esta práctica, al menos en lo que respecta a la comunidad de expatriados, podría ser menos frecuente hoy en día de lo que su reputación indica.